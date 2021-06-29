В Петербурге сел на мель теплоход с 63 подростками на борту

На реке Неве в Санкт-Петербурге на мель сел теплоход "Москва", с судна было эвакуировано 78 человек. Об этом сообщили в городском управлении МЧС России.

Инцидент произошёл ранним утром 29 июня у Смольной набережной, 42 в центре города. По уточнённым данным, на борту находилось 85 человек, из которых 63 были подростками. На опубликованных фотографиях и видео заметно, что судно стоит уже пустым. Пострадавших в результате происшествия нет, разлива нефтепродуктов не случилось. Обстоятельства выясняются.