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Эпичное извержение одного из крупнейших вулканов Коста-Рики попало на видео

Руководство страны предупредило жителей о том, что выбросы могут попасть в русла рек, и призвало их не находиться на берегах и на мостах.

29 июня, 05:28

Эпичное извержение одного из крупнейших вулканов Коста-Рики попало на видео. Видео © Соцсети

28 июня начал извергаться один из пяти крупнейших вулканов на территории Коста-Рики Ринкон-де-ла-Вьеха. Об этом сообщает агентство Пренса Латина.

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Отмечается, что проснувшийся вулкан выбросил столб пепла высотой два километра. При этом информации о разрушениях или пострадавших пока нет. Руководство Коста-Рики предупредило жителей о том, что выбросы могут попасть в русла рек, и призвало их не находиться на берегах и на мостах.

Стоит отметить, что высота стратовулкана Ринкон-де-ла-Вьеха составляет 1916 метров. Впервые его извержение наблюдали в 1765 году, в последний до сегодняшнего дня — в 2012-м.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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