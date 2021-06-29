Эпичное извержение одного из крупнейших вулканов Коста-Рики попало на видео

Отмечается, что проснувшийся вулкан выбросил столб пепла высотой два километра. При этом информации о разрушениях или пострадавших пока нет. Руководство Коста-Рики предупредило жителей о том, что выбросы могут попасть в русла рек, и призвало их не находиться на берегах и на мостах.