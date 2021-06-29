В России предложили повысить возраст категории "молодёжь" до 40 лет в ЕАЭС

С инициативой повышения на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) возрастного порога категории "молодёжь" до 35–40 лет выступил проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов. Об этом сообщает RT.

Как напомнил Тарасов, государства — члены ЕАЭС сами устанавливают порог отнесения граждан к категории "молодёжь". Например, в Белоруссии таковыми считаются люди, не достигшие 31 года, в Киргизии — 28 лет, в России — 35 лет. На это влияет увеличение общей продолжительности жизни, а также ограничения в вопросах вступления граждан в социальные программы поддержки. По мнению проректора, нынешний возрастной порог дискриминирует молодых людей по возрасту, мешая их дальнейшей и планомерной социальной зрелости.

"В целях синхронизации усилий в развитии молодёжной политики в зоне ЕАЭС, расширения комплекса совместных молодёжных программ по поддержке в трудоустройстве, помощи молодым семьям и иных предлагаем закрепить единый возрастной порог для категории "молодёжь" в 35–40 лет во всех государствах — членах союза, исходя из последних рекомендаций Всемирной организации здоровья и внутренних тенденций стран содружества", — объяснил Тарасов.

Проректор добавил, что увеличение возрастного порога поможет развитию молодых специалистов, а также объединит государства для развития "самого перспективного слоя населения и определения нужд поколения".