Россияне рассказали, как часто они пользуются связями при продвижении в карьере
Некоторые только хотели бы обзавестись полезными знакомствами, но в большинстве случаев людям приходится рассчитывать только на себя.
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Многие россияне предпочитают пользоваться собственными навыками для построения карьеры и не прибегать к связям и прочим полезным знакомствам. Такие результаты показал опрос, проведённый сервисом "Работа.ру".
Как пишет RT, 25% респондентов выразили уверенность в том, что без связей и знакомств невозможно построить успешную карьеру. Тогда как 65% опрошенных отметили, что не пользуются помощью знакомых и действуют самостоятельно.
При этом 85% участников исследования сказали, что не против обзавестись полезными знакомствами для построения успешной карьеры. А вот 15% ответили, что в этом не нуждаются. Ещё 17% россиян заявили, что навыки и образование важнее полезных знакомств, а 14% респондентов рассчитывают на удачу и умение находить общий язык с коллегами и начальством.
При этом сразу 25% уточнили, что смогли лишь однажды воспользоваться полезными связями. В опросе приняли участие более пяти тысяч пользователей старше 18 лет из всех регионов России.
Ранее Лайф сообщал, что Роструд соберёт все вакансии на одной платформе. В обновление IT-системы "Работа в России" будет инвестировано почти полмиллиарда рублей. Эти средства пойдут на создание общероссийской базы вакансий и резюме. Роструд рассчитывает создать государственного конкурента частным рекрутинговым площадкам.
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