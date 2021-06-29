Россияне рассказали, как часто они пользуются связями при продвижении в карьере

Многие россияне предпочитают пользоваться собственными навыками для построения карьеры и не прибегать к связям и прочим полезным знакомствам. Такие результаты показал опрос, проведённый сервисом "Работа.ру".

Как пишет RT, 25% респондентов выразили уверенность в том, что без связей и знакомств невозможно построить успешную карьеру. Тогда как 65% опрошенных отметили, что не пользуются помощью знакомых и действуют самостоятельно.

При этом 85% участников исследования сказали, что не против обзавестись полезными знакомствами для построения успешной карьеры. А вот 15% ответили, что в этом не нуждаются. Ещё 17% россиян заявили, что навыки и образование важнее полезных знакомств, а 14% респондентов рассчитывают на удачу и умение находить общий язык с коллегами и начальством.

При этом сразу 25% уточнили, что смогли лишь однажды воспользоваться полезными связями. В опросе приняли участие более пяти тысяч пользователей старше 18 лет из всех регионов России.