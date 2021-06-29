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Россияне рассказали, как часто они пользуются связями при продвижении в карьере

Некоторые только хотели бы обзавестись полезными знакомствами, но в большинстве случаев людям приходится рассчитывать только на себя.

29 июня, 06:40

Фото © Pixabay

Многие россияне предпочитают пользоваться собственными навыками для построения карьеры и не прибегать к связям и прочим полезным знакомствам. Такие результаты показал опрос, проведённый сервисом "Работа.ру".

Как пишет RT, 25% респондентов выразили уверенность в том, что без связей и знакомств невозможно построить успешную карьеру. Тогда как 65% опрошенных отметили, что не пользуются помощью знакомых и действуют самостоятельно.

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При этом 85% участников исследования сказали, что не против обзавестись полезными знакомствами для построения успешной карьеры. А вот 15% ответили, что в этом не нуждаются. Ещё 17% россиян заявили, что навыки и образование важнее полезных знакомств, а 14% респондентов рассчитывают на удачу и умение находить общий язык с коллегами и начальством.

При этом сразу 25% уточнили, что смогли лишь однажды воспользоваться полезными связями. В опросе приняли участие более пяти тысяч пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

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Ранее Лайф сообщал, что Роструд соберёт все вакансии на одной платформе. В обновление IT-системы "Работа в России" будет инвестировано почти полмиллиарда рублей. Эти средства пойдут на создание общероссийской базы вакансий и резюме. Роструд рассчитывает создать государственного конкурента частным рекрутинговым площадкам.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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