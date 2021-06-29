К главреду издания "Проект" Баданину пришли с обыском

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина, а также его заместителя Михаила Рубина и журналистки Марии Жолобовой.

"В настоящее время правоохранители проводят обыск дома у Баданина, Рубина и Жолобовой. Подробности — позже", — рассказал источник ТАСС.

Адвокат Василий Кушнир рассказал, что обыски проходят в рамках уголовного дела о клевете в отношении предпринимателя Ильи Трабера.