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К главреду издания "Проект" Баданину пришли с обыском

Также правоохранители нагрянули к его заместителю и одной из журналисток данного издания.

29 июня, 07:17
<p>Фото © Telegram / "Проект"</p>

Фото © Telegram / "Проект"

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина, а также его заместителя Михаила Рубина и журналистки Марии Жолобовой.

"В настоящее время правоохранители проводят обыск дома у Баданина, Рубина и Жолобовой. Подробности — позже", — рассказал источник ТАСС.

Адвокат Василий Кушнир рассказал, что обыски проходят в рамках уголовного дела о клевете в отношении предпринимателя Ильи Трабера.

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А ранее в Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности задержали блогера Юрия Хованского. В его квартире прошли обыски. Поводом стала песня, исполненная стримером во время онлайн-трансляции. Сам Хованский заявил на допросе, что раскаивается и признаёт вину. Возбуждено уголовное дело, блогер арестован.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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