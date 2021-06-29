К главреду издания "Проект" Баданину пришли с обыском
Также правоохранители нагрянули к его заместителю и одной из журналисток данного издания.
Фото © Telegram / "Проект"
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина, а также его заместителя Михаила Рубина и журналистки Марии Жолобовой.
"В настоящее время правоохранители проводят обыск дома у Баданина, Рубина и Жолобовой. Подробности — позже", — рассказал источник ТАСС.
Адвокат Василий Кушнир рассказал, что обыски проходят в рамках уголовного дела о клевете в отношении предпринимателя Ильи Трабера.
А ранее в Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности задержали блогера Юрия Хованского. В его квартире прошли обыски. Поводом стала песня, исполненная стримером во время онлайн-трансляции. Сам Хованский заявил на допросе, что раскаивается и признаёт вину. Возбуждено уголовное дело, блогер арестован.
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