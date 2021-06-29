Актриса Ольга Сумская раскритиковала украинские поезда за "адские условия". Видео © Facebook / Ольга Сумська

Украинская актриса Ольга Сумская записала гневное обращение после того, как пять часов провела в обычном купейном вагоне Укрзализници (УЗ). Её ужаснуло его состояние, а именно грязь и отсутствие таких элементарных вещей, как вода в туалете и кондиционер.

"Оказывается, есть поезда, где кондиционирование вообще не предусмотрено! Поезд 791 Кременчуг — Киев. Это сущий ад! Днём +40. Вагоны стояли целый день на солнце, представляете, как мы сейчас едем! Как здесь работают бедные проводники? Это сплошной ужас! Как я спасалась? Поливала себя водой несколько раз за ночь", — написала она у себя в фейсбуке.

Актриса назвала позором, что в XXI веке возможны вагоны поездов без кондиционирования. Напоследок она напомнила, что члены Набсовета УЗ получают миллионные зарплаты.