В ОАЭ оценили эффективность российской вакцины "Спутник V" в 97,8%
Препарат доказал способность полностью исключать тяжёлые нежелательные явления после вакцинации более 81 тысячи человек.
Фото © Sputnikvaccine.com
Вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" показала в ОАЭ эффективность от 97,8%, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на Минздрав Эмиратов.
"Эффективность вакцины по итогам анализа данных более 81 тысячи лиц, привитых обоими компонентами препарата "Спутник V", составила 97,8%", — сказано в официальном телеграм-канале препарата.
А вот тяжёлые случаи протекания болезни вакцина исключила полностью, продемонстрировав результат в 100%. Кроме того, после вакцинации "Спутником V" не было зафиксировано ни одного случая смерти, церебрального венозного тромбоза, миокардита, госпитализации или других тяжёлых нежелательных явлений.
По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, отечественная вакцина является одной из лучших в мире, что уже подтвердили независимые исследования целого ряда стран, а её применение обеспечивает стойкий иммунитет и позволяет постепенно снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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