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В ОАЭ оценили эффективность российской вакцины "Спутник V" в 97,8%

Препарат доказал способность полностью исключать тяжёлые нежелательные явления после вакцинации более 81 тысячи человек.

29 июня, 07:46
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" показала в ОАЭ эффективность от 97,8%, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на Минздрав Эмиратов.

"Эффективность вакцины по итогам анализа данных более 81 тысячи лиц, привитых обоими компонентами препарата "Спутник V", составила 97,8%", сказано в официальном телеграм-канале препарата.

А вот тяжёлые случаи протекания болезни вакцина исключила полностью, продемонстрировав результат в 100%. Кроме того, после вакцинации "Спутником V" не было зафиксировано ни одного случая смерти, церебрального венозного тромбоза, миокардита, госпитализации или других тяжёлых нежелательных явлений.

Пробную партию российской вакцины "Спутник V" выпустили в Иране

Пробную партию российской вакцины "Спутник V" выпустили в Иране

По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, отечественная вакцина является одной из лучших в мире, что уже подтвердили независимые исследования целого ряда стран, а её применение обеспечивает стойкий иммунитет и позволяет постепенно снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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