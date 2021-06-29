Учёные разработали защитную маску для выявления коронавируса
Внутри неё находится датчик, способный определить наличие инфекции. Кроме того, его можно вшить в халат или другую одежду.
Фото © Mit.edu
Специалисты Массачусетского технологического института изобрели специальную защитную маску, с помощью которой можно выяснить, заражён человек коронавирусом или нет. Об этом сообщается на сайте вуза.
Совместно с коллегами из Гарвардского университета они разработали прототип защитного средства, на внутренней части которого встроен небольшой съёмный датчик. Он показывает результат примерно через полтора часа ношения маски, при этом в нём есть функция отключения видимости результатов окружающим для конфиденциальности.
Как рассказал профессор отдела биологической инженерии и науки в институте Джеймс Коллинз, прототип разработали на основе технологии, созданной несколько лет назад для выявления вируса Эбола. Кроме того, такой датчик, который можно также вшить в халат и другую одежду, способен выявлять и другие вирусы.
Ранее был назван симптом ковида, появляющийся только у вакцинированных. При этом он не самый распространённый. Среди таких — высокая температура, потеря обоняния или вкуса, сильная утомляемость и головная боль с постоянным кашлем.
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