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Учёные разработали защитную маску для выявления коронавируса

Внутри неё находится датчик, способный определить наличие инфекции. Кроме того, его можно вшить в халат или другую одежду.

29 июня, 08:05
<p>Фото © <a href="https://news.mit.edu/2021/face-mask-covid-19-detection-0628" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mit.edu</a></p>

Фото © Mit.edu

Специалисты Массачусетского технологического института изобрели специальную защитную маску, с помощью которой можно выяснить, заражён человек коронавирусом или нет. Об этом сообщается на сайте вуза.

Совместно с коллегами из Гарвардского университета они разработали прототип защитного средства, на внутренней части которого встроен небольшой съёмный датчик. Он показывает результат примерно через полтора часа ношения маски, при этом в нём есть функция отключения видимости результатов окружающим для конфиденциальности.

Как рассказал профессор отдела биологической инженерии и науки в институте Джеймс Коллинз, прототип разработали на основе технологии, созданной несколько лет назад для выявления вируса Эбола. Кроме того, такой датчик, который можно также вшить в халат и другую одежду, способен выявлять и другие вирусы.

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Ранее был назван симптом ковида, появляющийся только у вакцинированных. При этом он не самый распространённый. Среди таких — высокая температура, потеря обоняния или вкуса, сильная утомляемость и головная боль с постоянным кашлем.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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