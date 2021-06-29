Учёные разработали защитную маску для выявления коронавируса

Специалисты Массачусетского технологического института изобрели специальную защитную маску, с помощью которой можно выяснить, заражён человек коронавирусом или нет. Об этом сообщается на сайте вуза.

Совместно с коллегами из Гарвардского университета они разработали прототип защитного средства, на внутренней части которого встроен небольшой съёмный датчик. Он показывает результат примерно через полтора часа ношения маски, при этом в нём есть функция отключения видимости результатов окружающим для конфиденциальности.

Как рассказал профессор отдела биологической инженерии и науки в институте Джеймс Коллинз, прототип разработали на основе технологии, созданной несколько лет назад для выявления вируса Эбола. Кроме того, такой датчик, который можно также вшить в халат и другую одежду, способен выявлять и другие вирусы.