Песков: Отдельного обращения Путина по ситуации с ковидом пока не планируется

Пока президент РФ Владимир Путин не планирует каких-либо специальных обращений по теме борьбы с коронавирусом в стране. Однако он точно ответит на вопросы по этой теме в рамках прямой линии, которая состоится завтра, 30 июня. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока каких-то специальных обращений президента не планируется. Но будет прямая линия, наверняка будут вопросы и про это, здесь не нужно быть волшебником, чтобы спрогнозировать, что граждане будут задавать вопросы и про это. В массиве вопросы, которые мы имели возможность видеть, очевидно, что эта тема очень сильно интересует граждан", — отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков подчеркнул, что ему ничего не известно о подготовке каких-либо новых ограничений на федеральном уровне.