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Песков: Отдельного обращения Путина по ситуации с ковидом пока не планируется

Кроме того, пресс-секретарь президента подчеркнул, что ему ничего не известно о подготовке каких-либо новых ограничений на федеральном уровне.

29 июня, 10:07
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Пока президент РФ Владимир Путин не планирует каких-либо специальных обращений по теме борьбы с коронавирусом в стране. Однако он точно ответит на вопросы по этой теме в рамках прямой линии, которая состоится завтра, 30 июня. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока каких-то специальных обращений президента не планируется. Но будет прямая линия, наверняка будут вопросы и про это, здесь не нужно быть волшебником, чтобы спрогнозировать, что граждане будут задавать вопросы и про это. В массиве вопросы, которые мы имели возможность видеть, очевидно, что эта тема очень сильно интересует граждан", отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков подчеркнул, что ему ничего не известно о подготовке каких-либо новых ограничений на федеральном уровне.

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Напомним, ситуация с коронавирусом остаётся сложной. Так, сегодня в России зафиксирован суточный антирекорд по числу летальных исходов из-за коронавируса — 652, и это максимум с начала пандемии. Однако растёт и число привившихся граждан — глава Минздрава сообщил, что вакцины от коронавируса получили уже 23 миллиона человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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