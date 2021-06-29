Песков: Отдельного обращения Путина по ситуации с ковидом пока не планируется
Кроме того, пресс-секретарь президента подчеркнул, что ему ничего не известно о подготовке каких-либо новых ограничений на федеральном уровне.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Пока президент РФ Владимир Путин не планирует каких-либо специальных обращений по теме борьбы с коронавирусом в стране. Однако он точно ответит на вопросы по этой теме в рамках прямой линии, которая состоится завтра, 30 июня. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока каких-то специальных обращений президента не планируется. Но будет прямая линия, наверняка будут вопросы и про это, здесь не нужно быть волшебником, чтобы спрогнозировать, что граждане будут задавать вопросы и про это. В массиве вопросы, которые мы имели возможность видеть, очевидно, что эта тема очень сильно интересует граждан", — отметил представитель Кремля.
Кроме того, Песков подчеркнул, что ему ничего не известно о подготовке каких-либо новых ограничений на федеральном уровне.
Напомним, ситуация с коронавирусом остаётся сложной. Так, сегодня в России зафиксирован суточный антирекорд по числу летальных исходов из-за коронавируса — 652, и это максимум с начала пандемии. Однако растёт и число привившихся граждан — глава Минздрава сообщил, что вакцины от коронавируса получили уже 23 миллиона человек.
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