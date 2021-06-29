Эксперты описали схемы подделки QR-кодов для посещения кафе в Москве
Власти столицы считают, что использование поддельных кодов подпадает под статью УК РФ, но некоторые юристы не согласны с таким утверждением.
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Эксперты по информационной безопасности описали схемы, которыми пользуются мошенники для подделки QR-кодов, с 28 июня необходимых для походов в "бесковидные" рестораны Москвы.
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на аналитика Дмитрия Артимовича, для этого предлагается использовать генераторы кодов и привязывать их к сайтам, имитирующим госуслуги. На этом сайте придётся ввести свои персональные данные, в том числе паспортные, так что пользователь берёт риски на себя. В случае проверки такого кода в ресторане сотрудник может не заметить подмены домена.
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Как подтверждают эксперты ГК InfoWatch, такой способ уже набирает популярность: в Сети появилось множество групп и Telegram-каналов, предлагающих липовые коды. По данным "Сёрчинформ", значительно выросло и количество сайтов, имитирующих госуслуги, — до 29, в то время как в марте их было зафиксировано всего два.
В Департаменте информационных технологий Москвы заявили, что использование поддельных QR-кодов подпадает под статью УК РФ. Однако опрошенные изданием юристы не согласны с таким утверждением, так как, по их мнению, QR-коды не относятся к официальным документам.
Напомним, в Даркнете начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве, их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей. Мошенники пишут, что покупатель "получит возможность сгенерировать настоящий QR-код". Чтобы обезопасить себя, москвичам рекомендовали использовать одно из пяти официальных городских мобильных приложений для проверки кодов.
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