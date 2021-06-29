Востоковед рассказал о перспективах науки в России и Китае
По его словам, Пекин активно реализует научные идеи на практике, а также инвестирует в различные направления.
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В развитии науки Китай опережает Россию и в будущем нам придётся перенимать у него новинки и заимствования, считает востоковед, профессор, доктор экономических наук, руководитель центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.
По его словам, Китай активно реализует научные идеи на практике, а также инвестирует в различные перспективные направления. Например, геном человека, искусственный интеллект или квантовый компьютер. Это дело далёкого будущего, но КНР уже проводит определённые эксперименты, говорит Островский. Он также указал на успехи Пекина в космической отрасли. Недавно в стране построили пятый космодром.
"У меня такое подозрение, что в будущем не Китай у нас будет чему-то учиться, а мы будем перенимать у него новинки и заимствования", — предположил китаевед в эфире радио "Комсомольская правда".
Ранее в Китае признались, что верят в успешное развитие России под руководством президента Владимира Путина. В КНР отметили, что в последнее время РФ удалось добиться заметных успехов в социально-экономическом развитии страны.
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