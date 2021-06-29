НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Востоковед рассказал о перспективах науки в России и Китае

По его словам, Пекин активно реализует научные идеи на практике, а также инвестирует в различные направления.

29 июня, 09:43
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В развитии науки Китай опережает Россию и в будущем нам придётся перенимать у него новинки и заимствования, считает востоковед, профессор, доктор экономических наук, руководитель центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.

По его словам, Китай активно реализует научные идеи на практике, а также инвестирует в различные перспективные направления. Например, геном человека, искусственный интеллект или квантовый компьютер. Это дело далёкого будущего, но КНР уже проводит определённые эксперименты, говорит Островский. Он также указал на успехи Пекина в космической отрасли. Недавно в стране построили пятый космодром.

"У меня такое подозрение, что в будущем не Китай у нас будет чему-то учиться, а мы будем перенимать у него новинки и заимствования", — предположил китаевед в эфире радио "Комсомольская правда".

Китайские космонавты впервые в истории вошли на собственную орбитальную станцию

Китайские космонавты впервые в истории вошли на собственную орбитальную станцию

Ранее в Китае признались, что верят в успешное развитие России под руководством президента Владимира Путина. В КНР отметили, что в последнее время РФ удалось добиться заметных успехов в социально-экономическом развитии страны.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Презрение американской гегемонии": В Китае сочли возможный отказ России от доллара насмешкой над США

сегодня в 00:54

Адское пекло: Вильфанд рассказал, что жара в России будет сильнее с каждым годом

25 июня, 21:40

"Пугающее явление": Учёные выяснили, что коронавирус нашёл способ заражать людей по-новому

вчера в 22:05

Гинцбург предупредил о "коварстве" ковида даже при лёгкой форме

сегодня в 10:48

Партия пенсионеров представила свою предвыборную программу к думской кампании

сегодня в 10:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1