Востоковед рассказал о перспективах науки в России и Китае

В развитии науки Китай опережает Россию и в будущем нам придётся перенимать у него новинки и заимствования, считает востоковед, профессор, доктор экономических наук, руководитель центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.

По его словам, Китай активно реализует научные идеи на практике, а также инвестирует в различные перспективные направления. Например, геном человека, искусственный интеллект или квантовый компьютер. Это дело далёкого будущего, но КНР уже проводит определённые эксперименты, говорит Островский. Он также указал на успехи Пекина в космической отрасли. Недавно в стране построили пятый космодром.

"У меня такое подозрение, что в будущем не Китай у нас будет чему-то учиться, а мы будем перенимать у него новинки и заимствования", — предположил китаевед в эфире радио "Комсомольская правда".