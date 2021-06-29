В ВОЗ объяснили россиянам, почему не стоит полагаться на антитела перед вакцинацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует россиянам отказываться от вакцинации, если в их крови обнаружены антитела. Об этом рассказала официальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

Она объяснила, что оценка иммунитета — это сложная задача, которая требует множества сложных исследований и наличия специальных лабораторий. "Обычные тесты", которые делают в коммерческих лабораториях, не могут выяснить, способны ли обнаруженные антитела остановить вирус. По словам Вуйнович, такие анализы полезны для научных целей, они помогают определить масштабы вспышки или распространенности инфекции.

"Определение того, какой у вас уровень иммунитета, требует научную лабораторию, очень специфические лабораторные тесты, высокообразованных специалистов, которые смогут сказать: да, у вас (иммунитет. — РБК) достаточно высок, и вы будете защищены", — подчеркнула представитель ВОЗ в беседе с РБК.



По словам эксперта, вакцинация — это лучший способ достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета. Вуйнович отметила, что прививку можно делать при любом уровне антител, она не нанесёт никакого вреда.

Эксперт по инфекционным заболеваниям, профессор медицины и биомедицинской инженерии Роб Мерфи придерживается схожей с Вуйнович позиции. В беседе с The Washington Post он отметил, что наличие антител — это результат воздействия вируса в прошлом, но это не означает, что человек снова не заразится. По словам профессора, полученного иммунитета может оказаться недостаточно для защиты.

"Даже если у вас положительный результат (теста на антитела — Прим. Лайфа), всё равно лучше вакцинироваться. Если у вас отрицательный результат, вам тоже лучше вакцинироваться", — заключил эксперт.