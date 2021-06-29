Директор турагентства из Красноярска, которая накануне стала героиней новостей, оправдалась за свой лайфхак, якобы позволяющий обмануть ПЦР-тест на ковид. По словам Екатерины Семёновой, она всего лишь неудачно сформулировала фразу и никого не призывала искажать результаты анализов.

"Моя история в Instagram — это не призыв к действию для получения недостоверных результатов анализов. Я не врач и скорее неудачно ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов, и пошутила их же словами "набрызгайте мирамистин в уши и нос, и куда только можно", которые были восприняты кем-то превратно", — написала турагент.

По её словам, туристы, о которых шла речь в её сообщении, были вакцинированы, и второй их тест показал отрицательный результат, а в Египет они прошли по документу о прививке. Екатерина подчеркнула, что "мы все взрослые люди и несём ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих".