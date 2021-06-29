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"Неудачно ретранслировала байку": Директор турагентства из Красноярска оправдалась за свой лайфхак с обманом ПЦР-теста

Тем не менее проверки уже начали Роспотребнадзор и полиция, а туркомпания, с которой по партнёрскому договору работала девушка, прекратила с ней сотрудничество.

29 июня, 08:48
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kate007travel/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kate007travel</a></p>

Фото © Instagram/kate007travel

Директор турагентства из Красноярска, которая накануне стала героиней новостей, оправдалась за свой лайфхак, якобы позволяющий обмануть ПЦР-тест на ковид. По словам Екатерины Семёновой, она всего лишь неудачно сформулировала фразу и никого не призывала искажать результаты анализов.

"Моя история в Instagram — это не призыв к действию для получения недостоверных результатов анализов. Я не врач и скорее неудачно ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов, и пошутила их же словами "набрызгайте мирамистин в уши и нос, и куда только можно", которые были восприняты кем-то превратно",написала турагент.

По её словам, туристы, о которых шла речь в её сообщении, были вакцинированы, и второй их тест показал отрицательный результат, а в Египет они прошли по документу о прививке. Екатерина подчеркнула, что "мы все взрослые люди и несём ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих".

Напомним, турагент рассказала, как помогла своим клиентам сдать отрицательный ПЦР-тест, чтобы они могли отправиться в отпуск. По её словам, нужно было всего лишь использовать перед сдачей анализов мирамистин. Кроме того, девушка показала скрины со словами благодарности от этих путешественников. Видео вызвало ажиотаж в Сети, но сейчас оно на странице Семёновой уже удалено. Тем не менее проверки уже начали Роспотребнадзор и полиция, а туркомпания, с которой по партнёрскому договору работала Екатерина, прекратила с ней сотрудничество.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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