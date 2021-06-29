"Будет иметь отрезвляющий эффект": Эксперт сравнил продажу фальшивых QR-кодов с наркотиками и предрёк череду уголовных дел
По словам собеседника Лайфа, если продавец ещё может сохранить анонимность в Даркнете, то вот покупателю это не удастся, но избежать проблем можно одним действенным способом.
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В связи с введением в Москве QR-кодов для прохода в рестораны неизбежно последует криминализация ситуации и череда уголовных дел, считает эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета, член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.
"По моему мнению, то, что делает государство сейчас, это криминализирует ситуацию с QR-кодами. И как показывает практика, должно пройти достаточно времени, чтобы люди поняли, что за это есть реальная уголовная ответственность", — сказал собеседник Лайфа.
По словам эксперта, реального срока за такое может и не быть, однако хождение в следственные органы нарушителям обеспечено, ведь рано или поздно кто-то попадётся на контрольной закупке. А в череду уголовных дел, которая точно последует, будут вовлечены как продавцы, так и покупающие поддельные цифровые коды.
"И когда это будут показывать по ТВ, что люди, которые хотели поехать на юг, поедут на север, это будет иметь отрезвляющий эффект. Даркнет позволяет сохранить анонимность в первую очередь продавцу, но покупатель вряд ли сможет её сохранить. Фактически такая криминализация уравняла покупку QR-кодов с продажей наркотиков со всеми проблемами и сложностями", — говорит Ющук.
Изменить ситуацию и избавить себя от возможного уголовного преследования можно простым способом — сделать вакцину. Интерес же к нелегальным продажам увеличивается, потому что власти открыто продавливают вакцинацию, считает собеседник.
Ранее председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что за фальшивый сертификат о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы, ведь покупка такого документа в целях использования является уголовно наказуемым деянием.
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