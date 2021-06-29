В связи с введением в Москве QR-кодов для прохода в рестораны неизбежно последует криминализация ситуации и череда уголовных дел, считает эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета, член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

"По моему мнению, то, что делает государство сейчас, это криминализирует ситуацию с QR-кодами. И как показывает практика, должно пройти достаточно времени, чтобы люди поняли, что за это есть реальная уголовная ответственность", — сказал собеседник Лайфа.

По словам эксперта, реального срока за такое может и не быть, однако хождение в следственные органы нарушителям обеспечено, ведь рано или поздно кто-то попадётся на контрольной закупке. А в череду уголовных дел, которая точно последует, будут вовлечены как продавцы, так и покупающие поддельные цифровые коды.

"И когда это будут показывать по ТВ, что люди, которые хотели поехать на юг, поедут на север, это будет иметь отрезвляющий эффект. Даркнет позволяет сохранить анонимность в первую очередь продавцу, но покупатель вряд ли сможет её сохранить. Фактически такая криминализация уравняла покупку QR-кодов с продажей наркотиков со всеми проблемами и сложностями", — говорит Ющук.

Изменить ситуацию и избавить себя от возможного уголовного преследования можно простым способом — сделать вакцину. Интерес же к нелегальным продажам увеличивается, потому что власти открыто продавливают вакцинацию, считает собеседник.