Биатлонистам разрешили вернуть логотип в цветах российского флага

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Союзу биатлонистов России (СБР) вернуть цвета российского флага на логотип на чемпионатах мира. Об этом сообщается на сайте СБР.

"Рад, что нам удалось отстоять свою позицию перед началом олимпийского сезона и вернуться от обезличенного монохрома к цветам национального флага России. В тот момент, когда наши спортсмены на два года лишены возможности слышать свой гимн и видеть свой флаг на главных соревнованиях мира, это можно считать нашей маленькой победой. Добиться её нам помогла дружеская поддержка Олимпийского комитета России и Министерства спорта России, которые оказали нам полную юридическую, экспертную и финансовую помощь для подачи иска в CAS", — заявил президент СБР Виктор Майгуров.

В феврале 2021 года из-за введённых IBU ограничений российские биатлонисты были вынуждены выступать на чемпионате мира в словенской Поклюке с монохромным вариантом логотипа. По окончании первенства СБР обратился в CAS, требуя снять данные ограничения.

"Я очень рад, что исполком IBU услышал наши аргументы и ещё до рассмотрения дела в CAS посчитал возможным изменить своё первоначальное решение и удовлетворил наши требования. Это важный прецедент — от подобных ситуаций не застрахована ни одна российская спортивная федерация, и опыт СБР может оказаться полезным кому-то из наших коллег", — отметил Майгуров.