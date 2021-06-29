СК начал проверку по заявлению Вячеслава Зайцева об угрозах и аферах с Домом моды
Представителя кутюрье пригласили на личный приём в столичное подразделение ведомства для изложения доводов.
Фото © Facebook / Slava Zaitsev Московский дом моды
Следственный комитет проводит проверку в связи с заявлением модельера Вячеслава Зайцева об угрозах. Также сотрудники выясняют, была ли законной сделка по продаже частей Дома моды, принадлежащего знаменитому кутюрье.
"Представитель модельера приглашён на личный приём в столичное подразделение СК для изложения всех доводов. Ход и результаты проверки по поручению главы СК России также поставлены на контроль", — сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, Вячеслав Зайцев подал заявление в прокуратуру, Следственный комитет и Росреестр в связи с продажей частей здания Дома моды. В апреле и мае были совершены две сделки, в результате которых модельер, ни о чём не подозревая, лишился 900 квадратных метров. Факт продажи части здания публично подтвердил заместитель гендиректора Дома моды Расул Ахмедов. Вячеслав Зайцев заявил, что со стороны Ахмедова в его адрес поступают угрозы и оказывается психологическое давление.
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