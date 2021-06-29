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СК начал проверку по заявлению Вячеслава Зайцева об угрозах и аферах с Домом моды

Представителя кутюрье пригласили на личный приём в столичное подразделение ведомства для изложения доводов.

29 июня, 08:39
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SLAVAZAITSEVMOSCOW/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Slava Zaitsev Московский дом моды</a></p>

Фото © Facebook / Slava Zaitsev Московский дом моды

Следственный комитет проводит проверку в связи с заявлением модельера Вячеслава Зайцева об угрозах. Также сотрудники выясняют, была ли законной сделка по продаже частей Дома моды, принадлежащего знаменитому кутюрье.

"Представитель модельера приглашён на личный приём в столичное подразделение СК для изложения всех доводов. Ход и результаты проверки по поручению главы СК России также поставлены на контроль", — сообщает пресс-служба ведомства.

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Люди селфились на фоне Вячеслава Зайцева, когда ему резко стало плохо в ресторане

Напомним, Вячеслав Зайцев подал заявление в прокуратуру, Следственный комитет и Росреестр в связи с продажей частей здания Дома моды. В апреле и мае были совершены две сделки, в результате которых модельер, ни о чём не подозревая, лишился 900 квадратных метров. Факт продажи части здания публично подтвердил заместитель гендиректора Дома моды Расул Ахмедов. Вячеслав Зайцев заявил, что со стороны Ахмедова в его адрес поступают угрозы и оказывается психологическое давление.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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