СК начал проверку по заявлению Вячеслава Зайцева об угрозах и аферах с Домом моды

Следственный комитет проводит проверку в связи с заявлением модельера Вячеслава Зайцева об угрозах. Также сотрудники выясняют, была ли законной сделка по продаже частей Дома моды, принадлежащего знаменитому кутюрье.

"Представитель модельера приглашён на личный приём в столичное подразделение СК для изложения всех доводов. Ход и результаты проверки по поручению главы СК России также поставлены на контроль", — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, Вячеслав Зайцев подал заявление в прокуратуру, Следственный комитет и Росреестр в связи с продажей частей здания Дома моды. В апреле и мае были совершены две сделки, в результате которых модельер, ни о чём не подозревая, лишился 900 квадратных метров. Факт продажи части здания публично подтвердил заместитель гендиректора Дома моды Расул Ахмедов. Вячеслав Зайцев заявил, что со стороны Ахмедова в его адрес поступают угрозы и оказывается психологическое давление.