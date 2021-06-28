Директор турагентства из Красноярска помогла клиентам обмануть ПЦР-тест, чтобы они улетели за границу

Расскажу, чем закончилась история с нашими туристами, которые полетели в Египет и у них был положительный ПЦР-тест. Я им сказала, чтобы они заливали мирамистин везде, где только можно — в нос, в рот, в уши, чтобы тест показал другой результат

Екатерина Семёнова