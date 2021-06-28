Директор турагентства из Красноярска помогла клиентам обмануть ПЦР-тест, чтобы они улетели за границу
В условиях сложной эпидемиологической обстановки девушка, похоже, решила действовать под лозунгом "невозможное возможно", пренебрегая правилами безопасности.
Скриншот © VK / "Плохие новости 18+", Фото © Instagram / kate007travel
В инстаграме Екатерины Семёновой указано, что она директор одного из турагентств в Красноярске и 13 лет организовывает поездки. А на видео девушка рассказала, что учит своих клиентов, как сдать отрицательный ПЦР-тест, чтобы они могли отправиться в отпуск, пишет телеграм-канал "Плохие новости 18+".
Видео © VK / "Плохие новости 18+"
Вместо того чтобы соблюдать карантин и не подвергать смертельной опасности себя и других, клиенты Екатерины отправились в Египет, воспользовавшись её "дружеским" советом использовать перед прохождением теста мирамистин. И после довольная Семёнова показала скрины со словами благодарности от клиентов.
Расскажу, чем закончилась история с нашими туристами, которые полетели в Египет и у них был положительный ПЦР-тест. Я им сказала, чтобы они заливали мирамистин везде, где только можно — в нос, в рот, в уши, чтобы тест показал другой результат
Отметим, что в России за сутки выявили 21 650 новых случаев коронавируса и из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни. На первом месте антирейтинга находится Москва, в которой мэр Сергей Собянин оценивает ситуацию как "крайне тяжёлую".
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