Экономист назвала страны, для которых особо опасен штамм "дельта"

Индийский штамм коронавируса "дельта" опасен для стран с низкими темпами вакцинации. Об этом сообщила главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик.

"Остаётся огромная неопределённость в отношении распространения варианта CoViD-19 "дельта", который представляет особенно большие риски для стран, которые добились меньшего прогресса в вакцинации", — сказала она.

Яворчик пояснила, что эта мутация угрожает экономикам государств, которые сильно зависят от международного туризма. По её словам, в странах, которые до пандемии находились в сложных экономических условиях, ковид только усугубил существующие проблемы. Индийский штамм также может значительно повлиять на весенний прогноз ЕБРР касательно темпов роста ВВП в странах присутствия банка.