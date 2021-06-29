Экономист назвала страны, для которых особо опасен штамм "дельта"
По оценке эксперта, он может в значительной степени повлиять на экономику государств и ухудшить прогнозы касательно темпов прироста ВВП.
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Индийский штамм коронавируса "дельта" опасен для стран с низкими темпами вакцинации. Об этом сообщила главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик.
"Остаётся огромная неопределённость в отношении распространения варианта CoViD-19 "дельта", который представляет особенно большие риски для стран, которые добились меньшего прогресса в вакцинации", — сказала она.
Яворчик пояснила, что эта мутация угрожает экономикам государств, которые сильно зависят от международного туризма. По её словам, в странах, которые до пандемии находились в сложных экономических условиях, ковид только усугубил существующие проблемы. Индийский штамм также может значительно повлиять на весенний прогноз ЕБРР касательно темпов роста ВВП в странах присутствия банка.
Ранее иммунолог объяснил, кому в первую очередь угрожает новый лямбда-штамм коронавируса. По мнению эксперта, данный вариант ковида постепенно вытеснит штамм "дельта".
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