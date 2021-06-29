Москвичам рассказали о пяти приложениях для проверки подлинности QR-кодов

Жителям Москвы рекомендовано использовать одно из пяти официальных городских мобильных приложений для проверки QR-кодов для прохода в заведения общественного питания и массовые мероприятия. Причём они достаточно популярны среди жителей столицы — многим не придётся устанавливать дополнительные программы на свой смартфон, сообщили в Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы.

"Для проверки QR-кодов рекомендуется использовать одно из пяти мобильных приложений: "Моя Москва", "Госуслуги Москвы", "Московский транспорт", "Метро Москвы" и "Помощник Москвы". В приложениях необходимо выбрать сервис "Проверка цифрового сертификата (QR-кода)", а затем отсканировать код", — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента.

В ДИТ уточнили, что, в случае если QR-код не является официальным цифровым сертификатом, приложение сообщит о его статусе. На экране отобразится, действителен он или нет, а также инициалы посетителя (первые буквы фамилии, имени и отчества), дата рождения и последние цифры номера паспорта. Их нужно сверить с данными в документе, удостоверяющем личность. Если всё в порядке, посетитель сможет пройти в заведение или на мероприятие.