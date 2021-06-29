"А что ты плачешь?!": Пьяный тренер заставила юных гимнасток тянуть шпагаты на верхней полке поезда, обзывая их дебилками и идиотками

На защиту детей встали пассажиры, начальник состава и даже сотрудники полиции, однако женщина лишь продолжала гладить маленькую собаку.