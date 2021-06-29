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"А что ты плачешь?!": Пьяный тренер заставила юных гимнасток тянуть шпагаты на верхней полке поезда, обзывая их дебилками и идиотками

На защиту детей встали пассажиры, начальник состава и даже сотрудники полиции, однако женщина лишь продолжала гладить маленькую собаку.

29 июня, 09:52

Пьяный тренер заставила юных гимнасток тянуть шпагаты на верхней полке поезда. Видео © Соцсети

Тренер по спортивной гимнастике из города Балаково Саратовской области Татьяна С. заставляла юных воспитанниц садиться на шпагат на верхней полке в поезде, при этом находясь в состоянии алкогольного опьянения. В ситуацию пришлось вмешаться пассажирам и полиции. На кадрах, снятых очевидцами, женщина спорит с начальником поезда, объясняя ему, что происходящая ситуация никого, кроме неё и девочек, не касается.

"Вы мне не указ никто. Она будет работать у меня с утра до ночи, вот эта девочка. Она будет качаться, тянуться, это наши спортивные проблемы", — говорит тренер.

По словам пассажиров, женщина также применяла и другие "методы" воспитания. Она оскорбляла детей, называя их дебилками и идиотками, а также толкала. Сами гимнастки при этом не скрывали слёз, однако на это тренер не обращала внимания и даже спрашивала у одной из них: "Ты одна такая" и "Чё ты плачешь". Объясняла она это тем, что ребята едут "на Россию" и им необходимо тренироваться до ночи. Когда пассажирам и начальнику состава не удалось исправить ситуацию, в дело вмешались сотрудники полиции.

Глава Балаковского района Сергей Грачёв прокомментировал эту ситуацию в "Инстаграме". Он напомнил основные события конфликта и призвал профильные отделы провести проверку.

"Случай вопиющий! Если эта женщина действительно тренер одного из наших спорткомплексов, незамедлительно привлечь к ответственности. Вплоть до увольнения!" — написал Грачёв.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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