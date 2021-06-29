У убитой коллегой вожатой из подмосковного лагеря были проблемы с наркотиками
Девушки дружили и часто делились друг с другом своими заботами. Погибшая даже жаловалась подруге, что не может купить запрещённые вещества.
Александра О. и Алла Ф. Фото © LIFE
В деле об убийстве вожатой в подмосковном лагере "Доброе" появились новые подробности. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, убитая коллегой девушка имела проблемы с наркотиками.
В этом на допросе призналась подозреваемая Александра О. По её словам, у Аллы в Воронеже был молодой человек, который помогал ей доставать запрещённые вещества. После переезда в Москву с покупкой наркотиков появились проблемы. Однако девушка нашла нового молодого человека, который стал поставлять ей запрещённые вещества. Их связывали не только наркотики. Убитая забеременела от парня, но испугалась реакции своего молодого человека из Воронежа и сделала аборт, а позже с ним рассталась. Также вожатая боялась, что ей от отца генетически передастся предрасположенность к шизофрении.
Сами девушки дружили и были практически как сёстры. У них случались конфликты, иногда дело доходило даже до рукоприкладства, однако потом они мирились.
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Напомним, кровавая драма разыгралась в подмосковном оздоровительном лагере "Доброе" в ночь на 22 июня. 22-летняя Александра О. в ходе словесной перепалки ударила ножом 20-летнюю Аллу Ф. прямо в сердце, отчего та скончалась на месте. Суд заключил подозреваемую под стражу.
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