У убитой коллегой вожатой из подмосковного лагеря были проблемы с наркотиками

В этом на допросе призналась подозреваемая Александра О. По её словам, у Аллы в Воронеже был молодой человек, который помогал ей доставать запрещённые вещества. После переезда в Москву с покупкой наркотиков появились проблемы. Однако девушка нашла нового молодого человека, который стал поставлять ей запрещённые вещества. Их связывали не только наркотики. Убитая забеременела от парня, но испугалась реакции своего молодого человека из Воронежа и сделала аборт, а позже с ним рассталась. Также вожатая боялась, что ей от отца генетически передастся предрасположенность к шизофрении.