НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Режиссёр клипов певицы МакSим умер от коронавируса в 45 лет

К моменту смерти лёгкие клипмейкера Вадима Шатрова оказались поражены более чем наполовину. У него остались жена и маленькая дочь.

29 июня, 12:55

Фото © Instagram / maksimartist

Российский режиссёр, клипмейкер Вадим Шатров скончался от коронавируса. Об этом сообщает портал "Стархит" со ссылкой на его супругу Жанну Карабалаеву. По её словам, 45-летний Шатров скончался в ночь на 29 июня с поражением лёгких более 50%.

Умерший клипмейкер Вадим Шатров. Фото © Instagram / youtubebuddhap

Умерший клипмейкер Вадим Шатров. Фото © Instagram / youtubebuddhap

Символично, что последней его работой стал клип для певицы МакSим (Марины Максимовой) на песню "Спасибо". Сама исполнительница сейчас находится в медикаментозной коме с тем же диагнозом, а ранее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

"Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение лёгких 55%. Друзья, я нахожусь в непонятной для меня ситуации… Ковид пришёл в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации", сообщила вдова режиссёра в соцсетях.

"Марина, милая, открывай глазки": Как находящуюся в коме МакSим поддерживают фанаты, для которых она целый мир

"Марина, милая, открывай глазки": Как находящуюся в коме МакSим поддерживают фанаты, для которых она целый мир

Напомним, певицу МакSим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон. При этом все тесты певицы на ковид дали отрицательный результат.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Минздраве озвучили рекомендации по вакцинации переболевших ковидом

сегодня в 14:00

Звезда "Комы" и "Полицейского с Рублёвки": Известный актёр Ростислав Гулбис неожиданно скончался в 32 года

сегодня в 13:19

Роспотребнадзор подтвердил проникновение в страну штамма "дельта плюс"

сегодня в 13:52

Попова: Заболеваемость ковидом растёт во всех регионах России

сегодня в 13:49

Модель, пропавшая во время обрушения дома в Майами, по телефону назвала возможную причину трагедии

сегодня в 14:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1