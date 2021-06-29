Режиссёр клипов певицы МакSим умер от коронавируса в 45 лет

Российский режиссёр, клипмейкер Вадим Шатров скончался от коронавируса. Об этом сообщает портал "Стархит" со ссылкой на его супругу Жанну Карабалаеву. По её словам, 45-летний Шатров скончался в ночь на 29 июня с поражением лёгких более 50%.

Умерший клипмейкер Вадим Шатров. Фото © Instagram / youtubebuddhap

Символично, что последней его работой стал клип для певицы МакSим (Марины Максимовой) на песню "Спасибо". Сама исполнительница сейчас находится в медикаментозной коме с тем же диагнозом, а ранее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).