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Новый тренер "Ахмата" Яя Туре будет переводить всю зарплату на благотворительность

Именитый в прошлом игрок "Манчестер Сити" также уверен, что сможет сделать весомый вклад в развитие футбола в республике и ждёт встречи с её главой.

29 июня, 12:49

Фото © ФК "Ахмат"

Новый тренер грозненского "Ахмата" Яя Туре заявил, что всю свою зарплату, которую будет получать в клубе, намерен переводить на благотворительность. Об этом он сообщил журналистам.

"Да, это правда (информация о том, что будет переводить зарплату на благотворительность. — Прим. Лайфа). Я жду своего приезда в республику, хочу посмотреть город. Хочу помогать ребятишкам, хочу показать, что страсть к футболу может привести в очень далёкие места. Мне как мусульманину это очень важно", — отметил Туре.

При этом окончательно присоединиться к грозненскому клубу его убедил наставник команды Андрей Талалаев. Сам Туре уверен, что сможет помочь становлению футбола в республике и сделает вклад в его развитие. Он также с нетерпением ждёт встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" войдёт в тренерский штаб "Ахмата"

Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" войдёт в тренерский штаб "Ахмата"

Напомним, известный в прошлом футболист "Манчестер Сити" и "Барселоны" Яя Туре вошёл в тренерский штаб "Ахмата" по ходу нынешнего межсезонья.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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