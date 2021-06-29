Новый тренер "Ахмата" Яя Туре будет переводить всю зарплату на благотворительность

Новый тренер грозненского "Ахмата" Яя Туре заявил, что всю свою зарплату, которую будет получать в клубе, намерен переводить на благотворительность. Об этом он сообщил журналистам.

"Да, это правда (информация о том, что будет переводить зарплату на благотворительность. — Прим. Лайфа). Я жду своего приезда в республику, хочу посмотреть город. Хочу помогать ребятишкам, хочу показать, что страсть к футболу может привести в очень далёкие места. Мне как мусульманину это очень важно", — отметил Туре.

При этом окончательно присоединиться к грозненскому клубу его убедил наставник команды Андрей Талалаев. Сам Туре уверен, что сможет помочь становлению футбола в республике и сделает вклад в его развитие. Он также с нетерпением ждёт встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.