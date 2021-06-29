Российские поклонники боёв без правил давненько не видели сверхгромких поединков, к которым приковано повышенное внимание. Однако рэпер Моргенштерн решил подкинуть дровишек в этот догорающий огонёк и заявил, что готов сразиться с бойцом ММА Александром Шлеменко. При этом и ценник назвал — 20 миллионов долларов. Сумма космическая. Да только непонятно, зачем артисту всё это нужно?

— За сколько я готов выйти на бой со Шлеменко? Кто это? Про кого он спрашивает? Я очень ценю свою голову, и для этого боя, видимо, нужна такая сумма, после которой я готов буду дальше быть тупым как… Ладно, я сейчас лишнего наговорю. В общем, миллионов 20 долларов — и погнали. За эти деньги я не боюсь получить от него. Да и бесплатно не боюсь, — заявил исполнитель в эфире ютуб-шоу "Вопрос ребром".

Пока, правда, желающих дать столь немалые деньги рэперу не нашлось. Да и сам Шлеменко, кажется, не собирается выходить в октагон с артистом. По крайней мере, заявления с его стороны идут именно в этом ключе.

— Да кто ему даст такие деньги за то, что он получит люлей? Зачем с ним выходить на ринг? Я слабых и ущербных не бью. Это очередной пиар-ход, вот и всё. Тупой пиар-ход. Согласится ли с ним кто-то подраться? Конечно, согласится. Уровень конкуренции и оппозиции не соответствует, — отметил Шлеменко в беседе с изданием "РБК-Спорт".

Вообще, Шлеменко уже не в первый раз делает выпады в сторону Моргенштерна. Он активно выступал против творчества артиста, дескать, чему он молодёжь учит, и даже говорил, что готов лично приехать в родной Омск, дабы запретить концерт рэпера. Похожее мнение выражали и другие мастера ММА, в том числе Хабиб Нурмагомедов или же Магомед Исмаилов.

— Не могу не поддержать инициативу Александра Шлеменко. По поводу Моргенштерна... Не знал, кто это, пока Шлеменко не начал высказываться на его счёт. Решил послушать его творчество. Меня сейчас вырвет. Не то что детям, вообще никому не рекомендуется к прослушиванию! Кошмар, отвратительно, отстой. Сказать "ужас" — значит, ничего не сказать, — отмечал Исмаилов на своей странице в "Инстаграме".

Теперь, кажется, рэпер по-настоящему готов ответить за своё творчество. Правда, признайтесь честно, кто бы из нас с вами не вышел за такие деньги в октагон. Моргенштерн признанный мастер хайпа, и это, кажется, очередной пример. Удивляет ещё и тот факт, что рэпер незадолго до этого и вовсе требовал запретить ММА. Причина до боли знакома — плохой пример для детей. Где-то мы это слышали, не так ли?

С другой стороны, это ровно такой же хайп и для Шлеменко. Он точно не может похвастать такой же армией поклонников, как артист. Тем более, что боец явно влез на поле Алишера, давая оценки его творчеству. Почему теперь Моргенштерн не может сделать ответный ход?

К тому же далеко не профессиональные люди уже не в первый раз выходят на бой с признанными мастерами этого дела. Причём происходит это не только в нашей стране, но и далеко за её пределами.

Тяжелоатлета вырубили за 2,5 минуты

В 2019 году известный российский силач Михаил Кокляев решил вступить на совсем иной путь и провёл бой с Александром Емельяненко. Фигурой, к слову, тоже достаточно спорной. Вспомните целую вереницу связанных с ним историй далеко за пределами ринга. К бою было самое повышенное внимание, и только ленивый не кричал про хайп.

Как и предполагалось многими, бой завершился уверенной победой мастера смешанных единоборств. Емельяненко вырубил силача за две с половиной минуты. Потом, кстати, даже извинялся за то, что всё закончилось достаточно быстро. Участники матча по его итогам получили достаточно небольшие гонорары: миллион победителю и 500 тысяч — Кокляеву.

Легенда бокса против парня из "Ютуба"

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Куда более свежий пример летит к нам из США. Легендарный Флойд Мейвезер – младший сразился в поединке с блогером Логаном Полом. Последний, кстати, не стеснялся в выражениях и говорил, что отправит уже достаточно возрастного спортсмена в нокаут.

— Тогда я уйду на пенсию и не дам Флойду реванш. Он не знает, с кем выходит на ринг. Он действительно думает, что я всего лишь ютубер. Он действительно думает, что я фейковый боец. Думаю, что недооценка причинит Флойду боль, — утверждал Пол.

В итоге восемь раундов матча не выявили сильнейшего. Впрочем, Мейвезер и не скрывал того, что для него главное — заработать деньги. Это у него получилось на ура — 56 миллионов долларов оказались в его кармане по итогам матча. Блогер же заработал скромные на этом фоне 10 миллионов долларов. К слову, Моргенштерн захотел в два раза больше.

Ещё один рэпер-боец

В недалёком будущем нас ждёт ещё одно громкое событие: на ринге встретятся Александр Емельяненко и рэпер Джиган. Тут тоже можно услышать множество криков про хайп и деньги. И будут они вполне справедливы, ведь артист за бой попросил 50 миллионов. Правда, рублей, а не долларов, как его более молодой коллега.

В итоге деньги нашли, дату назначили — 4 ноября. Кстати, и Емельяненко за этот матч получит очень приличные 30 миллионов рублей. Сама встреча пройдёт по правилам бокса, что для Джигана, который с детства дружит с единоборствами, может быть определённой проблемой.

Лысый Хищник в сериалах, Баста — в мире бокса

Эти два примера подходят немногим меньше, но и здесь герои, кажется, зашли не совсем на свою территорию. Впрочем, появившийся в одном из сезонов сериала "Реальные пацаны" Магомед Исмаилов со своей задачей справился отлично. К тому же и в "Инстаграме" он уже давно и активно показывает всем, что живёт не только единоборствами. Однако главное для Лысого Хищника — реванш с Владимиром Минеевым.

В мир бокса достаточно неплохо зашёл рэпер Баста. Он тоже не первый год увлекается этим видом спорта, однако сам на ринг выходить не собирается. Василий Вакуленко просто организовал свою промоутерскую компанию и уже провёл вечер бокса. Планы у него грандиозные. И, по его собственным словам, отвлекаться на бои типа Емельяненко — Джиган он не собирается.

Так или иначе, а мир единоборств уже давно привлекает к себе внимание не только профессионалов этого дела, но и артистов, блогеров и других. Моргенштерн вступил на проторенную дорожку, но, кажется, сделал это слишком осторожно, понимая, что 20 миллионов долларов ему вряд ли кто даст. Тем не менее похайповать у него получилось.