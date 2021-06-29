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Всероссийская федерация лёгкой атлетики выбрала 10 спортсменов для участия в Олимпийских играх

Соревнования пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за санкций World Athletics количество российских участников турнира ограничено.

29 июня, 11:07
<p>Фото © ВФЛА</p>

Фото © ВФЛА

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) представила список из десяти спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается на сайте организации.

В список вошли:

  1. Акименко Михаил (прыжок в высоту)
  2. Иванюк Илья (прыжок в высоту)
  3. Клишина Дарья (прыжок в длину)
  4. Ласицкене Мария (прыжок в высоту)
  5. Мизинов Василий (ходьба 20 км)
  6. Пронкин Валерий (метание молота)
  7. Сидорова Анжелика (прыжок с шестом)
  8. Хасанова Эльвира (ходьба 20 км)
  9. Шкуренев Илья (десятиборье)
  10. Шубенков Сергей (110 метров с барьерами)
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ВФЛА из-за допинговых скандалов с 2015 года лишена статуса соответствия Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). На предстоящей Олимпиаде количество российских атлетов было ограничено десятью.

Игры пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа. На Олимпиаде будет разыграно 339 комплектов медалей, из них 48 — в лёгкой атлетике.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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