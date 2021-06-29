Всероссийская федерация лёгкой атлетики выбрала 10 спортсменов для участия в Олимпийских играх

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) представила список из десяти спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается на сайте организации.

В список вошли: Акименко Михаил (прыжок в высоту) Иванюк Илья (прыжок в высоту) Клишина Дарья (прыжок в длину) Ласицкене Мария (прыжок в высоту) Мизинов Василий (ходьба 20 км) Пронкин Валерий (метание молота) Сидорова Анжелика (прыжок с шестом) Хасанова Эльвира (ходьба 20 км) Шкуренев Илья (десятиборье) Шубенков Сергей (110 метров с барьерами)

ВФЛА из-за допинговых скандалов с 2015 года лишена статуса соответствия Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). На предстоящей Олимпиаде количество российских атлетов было ограничено десятью.