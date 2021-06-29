Всероссийская федерация лёгкой атлетики выбрала 10 спортсменов для участия в Олимпийских играх
Соревнования пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за санкций World Athletics количество российских участников турнира ограничено.
Фото © ВФЛА
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) представила список из десяти спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается на сайте организации.
В список вошли:
- Акименко Михаил (прыжок в высоту)
- Иванюк Илья (прыжок в высоту)
- Клишина Дарья (прыжок в длину)
- Ласицкене Мария (прыжок в высоту)
- Мизинов Василий (ходьба 20 км)
- Пронкин Валерий (метание молота)
- Сидорова Анжелика (прыжок с шестом)
- Хасанова Эльвира (ходьба 20 км)
- Шкуренев Илья (десятиборье)
- Шубенков Сергей (110 метров с барьерами)
ВФЛА из-за допинговых скандалов с 2015 года лишена статуса соответствия Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). На предстоящей Олимпиаде количество российских атлетов было ограничено десятью.
Игры пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа. На Олимпиаде будет разыграно 339 комплектов медалей, из них 48 — в лёгкой атлетике.
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