СМИ: "Локомотив" ведёт переговоры с бывшим тренером "Шальке" и "Лейпцига"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Александр Плутник ведёт активные переговоры с бывшим тренером "Штутгарта", "Шальке", "Хоффенхайма" и "Лейпцига" Ральфом Рангником. Эту информацию передаёт Eurostavka.

63-летнему немецкому специалисту предлагается возглавить спортивный департамент столичного клуба. Сообщается, что Рангник требует зарплату для себя и двух своих ассистентов в размере 5–6 миллионов евро в год.

При этом, как утверждает Eurostavka, генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко сомневается в целесообразности прихода в клуб немца. Он считает затраты на его зарплату чрезмерными. Леонченко предпочитает видеть на посту спортивного директора бывшего футболиста клуба Александра Самедова.