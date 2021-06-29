СМИ: "Локомотив" ведёт переговоры с бывшим тренером "Шальке" и "Лейпцига"
63-летнему немецкому специалисту предлагается пост спортивного директора московского клуба.
Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко и председатель совета директоров клуба Александр Плутник (слева направо). Фото © ФК "Локомотив"
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Александр Плутник ведёт активные переговоры с бывшим тренером "Штутгарта", "Шальке", "Хоффенхайма" и "Лейпцига" Ральфом Рангником. Эту информацию передаёт Eurostavka.
63-летнему немецкому специалисту предлагается возглавить спортивный департамент столичного клуба. Сообщается, что Рангник требует зарплату для себя и двух своих ассистентов в размере 5–6 миллионов евро в год.
При этом, как утверждает Eurostavka, генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко сомневается в целесообразности прихода в клуб немца. Он считает затраты на его зарплату чрезмерными. Леонченко предпочитает видеть на посту спортивного директора бывшего футболиста клуба Александра Самедова.
В прошлом сезоне железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице чемпионата России, а также выиграли Кубок страны. В Лиге Европы команда стартует с группового турнира.
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