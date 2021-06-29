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Академик РАН назвал число беременных, умерших в РФ от ковида

300 женщин в 2020 году подключали к аппарату ИВЛ, а 10 из них прошли через тяжёлую процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

29 июня, 12:52

Фото © Pixabay

Более 100 беременных россиянок умерли от коронавируса в 2020 году, ещё более 40 — в нынешнем. Такие данные привёл академик РАН, директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Геннадий Сухих.

"В прошлом году не пришли домой, в семью, не порадовали своим возвращением мам и пап, любимых мужей и окружение 103 беременных женщины. <…> и 46 — уже в этом году", заявил он на пресс-конференции.

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По его словам, около 300 женщин в 2020 году подключали к аппарату ИВЛ, а десять из них прошли через тяжёлую процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая сейчас применяется и к певице Максим.

А ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что беременность влияет на иммунитет, поэтому коронавирус может протекать в тяжёлой форме.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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