Академик РАН назвал число беременных, умерших в РФ от ковида

Более 100 беременных россиянок умерли от коронавируса в 2020 году, ещё более 40 — в нынешнем. Такие данные привёл академик РАН, директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Геннадий Сухих.

"В прошлом году не пришли домой, в семью, не порадовали своим возвращением мам и пап, любимых мужей и окружение 103 беременных женщины. <…> и 46 — уже в этом году", — заявил он на пресс-конференции.

По его словам, около 300 женщин в 2020 году подключали к аппарату ИВЛ, а десять из них прошли через тяжёлую процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая сейчас применяется и к певице Максим.