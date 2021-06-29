Вирусолог объяснил рекомендацию ВОЗ не проверять антитела перед прививкой
Такие анализы делаются в рамках эпидемических исследований, чтобы определить коллективный иммунитет. В случае с вакцинацией в них просто нет необходимости.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не проверять наличие антител перед прививкой от ковида, так как это может замедлить процесс массовой вакцинации и сделать её более дорогой. Такую точку зрения высказал руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИЦЭМ имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.
"Это всё-таки довольно сложная процедура, которая требует усилий специалистов и лабораторий. При массовой вакцинации, которая составляет десятки или сотни миллионов, миллиарды людей, это очень усложнит процесс. Я думаю, по этой причине", — сказал он в беседе с телеканалом "360".
Данные тесты люди делают, если их самих это интересует. Ещё это нужно для эпидемических исследований, чтобы отслеживать процесс формирования коллективного иммунитета. Профессор уточнил, что так можно понять, за счёт чего такой иммунитет создаётся: люди перенесли болезнь в лёгкой, тяжёлой форме или же бессимптомно.
Напомним, глава Минздрава сообщил, что в России прививки от коронавируса поставили уже 23 миллиона человек. При этом в Кремле заявили о скачкообразном росте спроса на вакцины. Он может быть вызван тем, что во многих регионах вводится обязательная вакцинация для ряда граждан. Первыми на подобные меры решились власти Москвы.
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