В центре "Вектор" рассказали о достоинствах назальной вакцины от ковида

Учёные из центра "Вектор" пытаются придать новую форму своему препарату от коронавируса "Эпиваккорона" — разрабатывается вакцина интраназального применения, то есть в виде аэрозоля или капель в нос. О ходе работ и достоинствах такого типа прививки рассказала заместитель гендиректора центра "Вектор", кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

Эксперт отмечает, что это очень трудоёмкий процесс. Сначала учёные должны понять, работает сама идея назальной вакцины или нет, затем идёт доклинический этап — готовится лекарственная форма, проходят исследования на животных. А после этого, если результаты одобрит Минздрав, состоятся исследования с участием добровольцев (это может случиться в следующем году).

"Устройство" вакцины останется прежним — синтетический антиген, встроенный в белок-носитель. Но вот придание "Эпиваккороне" новой формы — это отдельная работа. Даже просто поменять объём ампулы нельзя без исследования", — объясняет специалист kp.ru.

По словам Непомнящих, главное достоинство интраназальной вакцины в том, что она активнее препятствует болезни, так как иммунитет формируется на слизистой, через которую вирус проникает в организм.