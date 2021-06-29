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Гинцбург заявил об увеличении летальности от ковида до 5–10%

Он заявил, что прививка необходима как профилактическое средство от этого заболевания.

29 июня, 11:12

Фото © Pixabay

Вакцинация от коронавируса является необходимой, так как за последнее время летальность данной инфекции увеличилась. Об этом заявил директор разработавшего вакцину "Спутник V" центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"В определённом проценте случаев, который, по всей видимости, будет постоянно увеличиваться, этот процент тяжёлых летальных случаев может исчисляться уже не 1–2%, а порядка 5–10%", — сказал он на пресс-конференции.

Гинцбург предупредил о "коварстве" ковида даже при лёгкой форме

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Гинцбург уточнил, что прививка необходима как профилактическое средство от этого заболевания, с одной стороны, а с другой — чтобы погасить эпидемический процесс и выработать коллективный иммунитет.

Ранее Лайф рассказывал, что в РФ зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки. Больше всего заболевших за сутки в Москве (+6209), Подмосковье (+2453), Петербурге (+1374), Нижегородской (+336) и Брянской (+318) областях.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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