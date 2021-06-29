Гинцбург заявил об увеличении летальности от ковида до 5–10%

Вакцинация от коронавируса является необходимой, так как за последнее время летальность данной инфекции увеличилась. Об этом заявил директор разработавшего вакцину "Спутник V" центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"В определённом проценте случаев, который, по всей видимости, будет постоянно увеличиваться, этот процент тяжёлых летальных случаев может исчисляться уже не 1–2%, а порядка 5–10%", — сказал он на пресс-конференции.

Гинцбург уточнил, что прививка необходима как профилактическое средство от этого заболевания, с одной стороны, а с другой — чтобы погасить эпидемический процесс и выработать коллективный иммунитет.