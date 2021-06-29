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Гинцбург предупредил о "коварстве" ковида даже при лёгкой форме

По его словам, в большом проценте случаев инфекция даёт серьёзные осложнения.

29 июня, 10:48
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Коронавирус опасен, даже если протекает в лёгкой форме, ведь после перенесённой инфекции могут быть последствия для организма. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в лёгкой форме — это не значит защититься от этого заболевания", — сказал он.

Учёный уточнил, что в большом проценте случаев коронавирус даёт осложнения и заканчивается очень тяжёлыми формами.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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