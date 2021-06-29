Гинцбург предупредил о "коварстве" ковида даже при лёгкой форме
По его словам, в большом проценте случаев инфекция даёт серьёзные осложнения.
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Коронавирус опасен, даже если протекает в лёгкой форме, ведь после перенесённой инфекции могут быть последствия для организма. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в лёгкой форме — это не значит защититься от этого заболевания", — сказал он.
Учёный уточнил, что в большом проценте случаев коронавирус даёт осложнения и заканчивается очень тяжёлыми формами.
Ранее в российском ковидном госпитале раскрыли печальную статистику по больным, 97% из них — это молодёжь и невакцинированные, которые в основном и находятся в реанимации с тяжёлыми формами.
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