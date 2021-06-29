В Кремле призвали применить меры к "жуликам" за подделку сертификатов о вакцинации и QR-кодов

Ситуация с подделкой сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также QR-кодов для прохода в рестораны Москвы беспокоит российские власти, так как эта ниша моментально наполняется жуликами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, беспокоит. Подделка документов — это правонарушение. Вызывает сожаление, что эта ниша сразу заполняется разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей", — сказал представитель Кремля.

Он заметил, что для борьбы с ними нужны соответствующие меры и вся эта ситуация более чем заслуживает внимания.