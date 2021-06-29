В Кремле призвали применить меры к "жуликам" за подделку сертификатов о вакцинации и QR-кодов
Дмитрий Песков выразил сожаление и беспокойство из-за развивающейся ситуации, при которой подвергается риску здоровье людей.
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Ситуация с подделкой сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также QR-кодов для прохода в рестораны Москвы беспокоит российские власти, так как эта ниша моментально наполняется жуликами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, беспокоит. Подделка документов — это правонарушение. Вызывает сожаление, что эта ниша сразу заполняется разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей", — сказал представитель Кремля.
Он заметил, что для борьбы с ними нужны соответствующие меры и вся эта ситуация более чем заслуживает внимания.
Ранее председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предупредил, что за подделку сертификатов о вакцинации можно получить до одного года лишения свободы, а за поддельный QR-код — штраф и до двух лет тюремного заключения.
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