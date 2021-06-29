Эффективность "Спутника V" против индийского штамма "дельта" снижается в 2,6 раза

Эффективность антиковидной вакцины "Спутника V" против индийского штамма "дельта" снижена примерно в 2,6 раза. Такие данные привёл заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

"Мы видим, что в отношении штамма индийского, варианта именно... "дельта", есть незначительное снижение активности сывороток — это примерно 2,6 раза в отношении вакцины "Спутник V", — отметил он в ходе пресс-конференции.