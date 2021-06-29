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Эффективность "Спутника V" против индийского штамма "дельта" снижается в 2,6 раза

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла о росте числа заражённых этой вариацией коронавируса в нашей стране.

29 июня, 10:35
<p> Фото © Getty Images / Gerardo Vieyra / NurPhoto</p>

Фото © Getty Images / Gerardo Vieyra / NurPhoto

Эффективность антиковидной вакцины "Спутника V" против индийского штамма "дельта" снижена примерно в 2,6 раза. Такие данные привёл заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

"Мы видим, что в отношении штамма индийского, варианта именно... "дельта", есть незначительное снижение активности сывороток — это примерно 2,6 раза в отношении вакцины "Спутник V", — отметил он в ходе пресс-конференции.

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Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявляла о росте числа заражённых индийским штаммом ("дельта") в России. А по данным мэра Москвы Сергея Собянина, этот вариант ковида обнаружили почти у 90% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь. А вот нового штамма "дельта плюс" пока в России нет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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