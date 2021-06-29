Гинцбург: Около 90% новых случаев ковида в России приходится на "индийский" штамм

Около 90% заболевших коронавирусом в России являются носителями "индийского" штамма. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Об этом речь зашла, когда он призвал вакцинироваться и тех, кто переболел, чтобы иметь высокие титры антител в крови для защиты от этой вариации коронавируса.