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Гинцбург: Около 90% новых случаев ковида в России приходится на "индийский" штамм

Глава центра имени Гамалеи призвал прививаться даже тех, кто уже переболел, для защиты от этой вариации коронавируса.

29 июня, 10:39
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Около 90% заболевших коронавирусом в России являются носителями "индийского" штамма. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Об этом речь зашла, когда он призвал вакцинироваться и тех, кто переболел, чтобы иметь высокие титры антител в крови для защиты от этой вариации коронавируса.

"В этом особенность "индийского" штамма, который, как сейчас известно, в России составляет порядка 90% от всех циркулирующих штаммов", — сказал Гинцбург на пресс-конференции.

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Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявляла о росте числа заражённых "индийским" штаммом ("дельта") в России. А по данным мэра Москвы Сергея Собянина, этот вариант ковида обнаружили почти у 90% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь. А вот нового штамма "дельта плюс" пока в России нет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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