В центре Гамалеи объяснили, из-за чего в РФ создаются идеальные условия для эволюции ковида

Из-за небольшого числа вакцинированных от ковида граждан в России сейчас создаются идеальные условия для эволюции вируса. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора центра им. Гамалеи Денис Логунов.

"У нас с вами создаётся небольшая иммунная прослойка и огромный процент людей, которые не вакцинированы. У нас есть огромная буферная зона для эволюции вирусов, где могут отбираться варианты, которые перекидываются на тех немногих вакцинированных и создают идеальные условия для эволюции вирусов", — отметил эксперт.