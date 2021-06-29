В центре Гамалеи объяснили, из-за чего в РФ создаются идеальные условия для эволюции ковида
Из-за большого процента непривитых граждан образуется огромная буферная зона для изменения вируса, а затем новые варианты перекидываются и на получивших вакцину.
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Из-за небольшого числа вакцинированных от ковида граждан в России сейчас создаются идеальные условия для эволюции вируса. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора центра им. Гамалеи Денис Логунов.
"У нас с вами создаётся небольшая иммунная прослойка и огромный процент людей, которые не вакцинированы. У нас есть огромная буферная зона для эволюции вирусов, где могут отбираться варианты, которые перекидываются на тех немногих вакцинированных и создают идеальные условия для эволюции вирусов", — отметил эксперт.
Напомним, ситуация с коронавирусом остаётся сложной. Так, сегодня в России зафиксирован суточный антирекорд по числу летальных исходов из-за коронавируса — 652, и это максимум с начала пандемии. Однако растёт и число привившихся граждан — глава Минздрава сообщил, что вакцины от коронавируса получили уже 23 миллиона человек.
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