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В центре Гамалеи объяснили, из-за чего в РФ создаются идеальные условия для эволюции ковида

Из-за большого процента непривитых граждан образуется огромная буферная зона для изменения вируса, а затем новые варианты перекидываются и на получивших вакцину.

29 июня, 11:00

Фото © Pixabay

Из-за небольшого числа вакцинированных от ковида граждан в России сейчас создаются идеальные условия для эволюции вируса. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора центра им. Гамалеи Денис Логунов.

"У нас с вами создаётся небольшая иммунная прослойка и огромный процент людей, которые не вакцинированы. У нас есть огромная буферная зона для эволюции вирусов, где могут отбираться варианты, которые перекидываются на тех немногих вакцинированных и создают идеальные условия для эволюции вирусов", — отметил эксперт.

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Напомним, ситуация с коронавирусом остаётся сложной. Так, сегодня в России зафиксирован суточный антирекорд по числу летальных исходов из-за коронавируса — 652, и это максимум с начала пандемии. Однако растёт и число привившихся граждан — глава Минздрава сообщил, что вакцины от коронавируса получили уже 23 миллиона человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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