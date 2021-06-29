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Соискатели "VK Работа" получили возможность ставить в анкете отметку о вакцинации

Новая опция упростит работодателям поиск сотрудников, которые соответствуют требованиям в условиях пандемии.

29 июня, 10:59
<p>Фото © Pexels / Gustavo Fring</p>

Фото © Pexels / Gustavo Fring

Сервис "VK Работа" запустил новую опцию, благодаря которой соискатели смогут уведомлять потенциального работодателя о вакцинировании. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Чтобы сообщить о наличии прививки, при создании или редактировании профиля соискателям нужно поставить галочку рядом с пунктом "рассмотрю вакансии с условием вакцинации". Отметка никак не будет влиять на ранжирование резюме при поиске. В сервисе также отметили, что не хотят подвергать дискриминации соискателей, поэтому рекрутеры не смогут фильтровать анкеты по галочке о вакцинации.

"Новая опция упростит работодателям процесс найма персонала в непростых условиях и ускорит подбор сотрудников, которые соответствуют требованиям", — заключили в компании.

"VK Работа" — сервис для быстрого поиска работы и сотрудников на основе геолокации, ориентированный на рынок линейного персонала. Основан в 2017 году. В мае 2019 года сервис стал частью Mail.ru Group. В августе 2020-го совместно с "ВКонтакте" запустил одноимённый сервис по поиску работы в социальной сети, а в ноябре 2020-го — совместно с "Одноклассниками" сервис "ОК Работа". Также интегрирован в сервис объявлений "Юла" и почты Mail.ru.

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Ранее Лайф сообщал, что в России за год вдвое выросло число вакансий с возможностью удалённой работы. Такую популярность дистанционки эксперты связывают с пандемией коронавируса. На фоне действия карантинных ограничений крупные компании смогли наладить механизмы взаимодействия с сотрудниками в изменившихся условиях.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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