Соискатели "VK Работа" получили возможность ставить в анкете отметку о вакцинации

Сервис "VK Работа" запустил новую опцию, благодаря которой соискатели смогут уведомлять потенциального работодателя о вакцинировании. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Чтобы сообщить о наличии прививки, при создании или редактировании профиля соискателям нужно поставить галочку рядом с пунктом "рассмотрю вакансии с условием вакцинации". Отметка никак не будет влиять на ранжирование резюме при поиске. В сервисе также отметили, что не хотят подвергать дискриминации соискателей, поэтому рекрутеры не смогут фильтровать анкеты по галочке о вакцинации.

"Новая опция упростит работодателям процесс найма персонала в непростых условиях и ускорит подбор сотрудников, которые соответствуют требованиям", — заключили в компании.

"VK Работа" — сервис для быстрого поиска работы и сотрудников на основе геолокации, ориентированный на рынок линейного персонала. Основан в 2017 году. В мае 2019 года сервис стал частью Mail.ru Group. В августе 2020-го совместно с "ВКонтакте" запустил одноимённый сервис по поиску работы в социальной сети, а в ноябре 2020-го — совместно с "Одноклассниками" сервис "ОК Работа". Также интегрирован в сервис объявлений "Юла" и почты Mail.ru.