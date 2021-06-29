Партия пенсионеров представила свою предвыборную программу к думской кампании

Основной своей целью там назвали защиту интересов старшего поколения, а первейшей задачей — упорядочить социальное законодательство.

Партия пенсионеров представила свою предвыборную программу. Видео © LIFE

В Москве проходит VI съезд Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, на котором делегаты намерены официально подтвердить решение об участии в выборах Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва. Партия планирует выдвигать своих кандидатов по одномандатным округам (200 человек) и федеральные списки (341 человек), заявил председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков.

"Мы прекрасно осознаём, что одними декларациями добиться уважительного отношения к старшему поколению невозможно. Для этого требуется последовательная работа по совершенствованию действующего законодательства. Только так мы заставим государство по-настоящему уважать старшее поколение в интересах каждого жителя нашей страны. И поэтому мы должны активно участвовать в выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года для достижения поставленной цели", — подчеркнул он.

В частности, предлагается внести на рассмотрение Госдумы концепцию Социального кодекса РФ. По словам Буракова, его партия считает необходимым упорядочить социальное законодательство, сделать его единым во всех регионах России, создать действенные механизмы реализации социальных прав. Данный кодекс, как считает глава партии, позволит устранить межрегиональное неравенство: жители малых городов и регионов, находящихся в сложной экономической ситуации, смогут рассчитывать на такой же уровень социальной поддержки, как в Москве и Петербурге.

Кроме вопроса участия в выборах на съезде партии обсудят пакет законопроектов, направленных на существенное увеличение пенсий, и ряд предложений по изменению подхода к финансированию сферы здравоохранения (восстановить все оптимизированные медучреждения в регионах, обеспечить помощь государства тем муниципалитетам, которые не могут содержать больницы и поликлиники за счёт своего бюджета, и другое). Там отметили, что данные предложения отвечают интересам не только ветеранов, но и всех возрастных групп.