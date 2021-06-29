В Федерации рестораторов сравнили введение QR-кодов с антитабачным законом
По словам собеседника Лайфа, несколько лет назад в российское законодательство уже вводили изменения, которые сперва казались убийственными для ресторанного рынка, но сегодня уже не воспринимаются таковыми.
Фото © Агентство "Москва"
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказали, как ресторанный бизнес перенёс первый день введения QR-кодов для посещения точек общепита в Москве. По словам эксперта, похожую ситуацию рынок переживал 1 января 2017 года, когда в ресторанах запретили курить — сперва это вызывало недоумение со стороны клиентов и последующее падение выручки, однако на сегодняшний день это воспринимается как норма.
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"Понятно, что народа было немного, всё-таки первый день был, ещё похоже на отторжение. У кого-то было на вчера только 20% от оборота привычного, у кого-то — 30–40%. И понимания, что кто-то закрылся и не открылся, нет. Пока я не слышал, чтобы кто-то закрылся", — рассуждает собеседник Лайфа.
Бухаров напомнил, что отдельные рестораторы выступили с инициативой компенсировать гостям стоимость ПЦР-теста, но речь идёт о заведениях, в которых цена ужина может доходить до 25 тысяч рублей.
"К вам могут даже приехать домой и сделать этот ПЦР. Но пока это только рассматривается и не факт, что они будут готовы", — заключил он.
Напомним, что со вчерашнего дня все рестораны Москвы перешли на "бесковидный" режим работы, посетить их могут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно только с помощью специального QR-кода. К 28 июня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды для посещения кафе и ресторанов.
Между тем в Даркнете начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве, их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей. Мошенники пишут, что покупатель "получит возможность сгенерировать настоящий QR-код". Чтобы обезопасить себя, москвичам рекомендовали использовать одно из пяти официальных городских мобильных приложений для проверки кодов.
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