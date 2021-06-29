В Федерации рестораторов сравнили введение QR-кодов с антитабачным законом

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказали, как ресторанный бизнес перенёс первый день введения QR-кодов для посещения точек общепита в Москве. По словам эксперта, похожую ситуацию рынок переживал 1 января 2017 года, когда в ресторанах запретили курить — сперва это вызывало недоумение со стороны клиентов и последующее падение выручки, однако на сегодняшний день это воспринимается как норма.

"Понятно, что народа было немного, всё-таки первый день был, ещё похоже на отторжение. У кого-то было на вчера только 20% от оборота привычного, у кого-то — 30–40%. И понимания, что кто-то закрылся и не открылся, нет. Пока я не слышал, чтобы кто-то закрылся", — рассуждает собеседник Лайфа.

Бухаров напомнил, что отдельные рестораторы выступили с инициативой компенсировать гостям стоимость ПЦР-теста, но речь идёт о заведениях, в которых цена ужина может доходить до 25 тысяч рублей.

"К вам могут даже приехать домой и сделать этот ПЦР. Но пока это только рассматривается и не факт, что они будут готовы", — заключил он.