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Власти Москвы допустили введение QR-кодов в общественном транспорте и магазинах

С сегодняшнего дня такая система действует в заведениях общепита, куда могут прийти только люди, имеющие защиту от ковида.

29 июня, 11:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Москвы рассматривают возможность распространения системы QR-кодов и на другие отрасли в столице. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный Департамент торговли и услуг.

"Давайте вот так уж прямо — общественный транспорт и магазины — может быть, не совсем в ближайшее время", — сказал он в эфире Первого канала, добавив, что идеи у властей есть.

По словам Немерюка, систему QR-кодов у себя ввело уже более семи тысяч ресторанов столицы.

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Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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