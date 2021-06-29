Власти Москвы допустили введение QR-кодов в общественном транспорте и магазинах

Власти Москвы рассматривают возможность распространения системы QR-кодов и на другие отрасли в столице. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный Департамент торговли и услуг.

"Давайте вот так уж прямо — общественный транспорт и магазины — может быть, не совсем в ближайшее время", — сказал он в эфире Первого канала, добавив, что идеи у властей есть.

По словам Немерюка, систему QR-кодов у себя ввело уже более семи тысяч ресторанов столицы.