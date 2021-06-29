Лайф узнал об аварии 20-летней давности на объекте в Ленобласти, где ввели особый режим из-за радиации

В радиационном комплексе в деревне Кузьмолово Ленинградской области, который ранее входил в состав ФГУП РНЦ "Прикладная химия", в 2000 году произошла утечка жидких отходов. Как удалось выяснить Лайфу, последствия той аварии не устранены до сих пор из-за отсутствия финансирования.

В 2000 году на очистку выделили деньги по федеральной программе в два этапа. Специалисты удалили жидкости и устранили аварию, однако на вывоз твёрдых отходов и локализацию мест загрязнения денег так и не поступило. С тех пор это место забросили.

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В нашем распоряжении оказались документы этого объекта. Кружочками на нём обозначены усреднители тяжёлой воды, где жидкость прогонялась и вывозилась либо в могильники, либо уничтожалась. Поэтому ёмкости имеют высокий радиационный фон. Цифрами обозначены микрозиверты, допустимым значением для персонала радиационно-опасных объектов в течение одного года является 20 мЗв, и, например, в отсеке для хранения загрязнённой воды на втором этаже оно превышено многократно.