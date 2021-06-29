НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лайф узнал об аварии 20-летней давности на объекте в Ленобласти, где ввели особый режим из-за радиации

Ёмкости, в которых раньше прогонялась загрязнённая вода, до сих пор показывают смертельное для человека излучение.

29 июня, 11:30
<p>Скриншот видео © LIFE </p>

Скриншот видео © LIFE

В радиационном комплексе в деревне Кузьмолово Ленинградской области, который ранее входил в состав ФГУП РНЦ "Прикладная химия", в 2000 году произошла утечка жидких отходов. Как удалось выяснить Лайфу, последствия той аварии не устранены до сих пор из-за отсутствия финансирования.

В 2000 году на очистку выделили деньги по федеральной программе в два этапа. Специалисты удалили жидкости и устранили аварию, однако на вывоз твёрдых отходов и локализацию мест загрязнения денег так и не поступило. С тех пор это место забросили.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

В нашем распоряжении оказались документы этого объекта. Кружочками на нём обозначены усреднители тяжёлой воды, где жидкость прогонялась и вывозилась либо в могильники, либо уничтожалась. Поэтому ёмкости имеют высокий радиационный фон. Цифрами обозначены микрозиверты, допустимым значением для персонала радиационно-опасных объектов в течение одного года является 20 мЗв, и, например, в отсеке для хранения загрязнённой воды на втором этаже оно превышено многократно.

Лайф снял на видео объект в Ленобласти, где ввели особый режим "из-за угрозы радиации"

Лайф снял на видео объект в Ленобласти, где ввели особый режим "из-за угрозы радиации"

Напомним, в деревне Кузьмолово был объявлен режим повышенной готовности из-за смены собственника радиационного комплекса, который ранее входил в состав ФГУП РНЦ "Прикладная химия". При этом губернатор региона Александр Дрозденко назвал это решение техническим и отметил, что радиационный фон в населённом пункте не менялся и находится на уровне установленной нормы.

Авторы
Николай Озеров
Николай Озеров
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Угроза экологии Карельского перешейка: Эксперты боятся протечки ядерного могильника в Неву и залив

27 июня, 21:40

В Ленобласти впервые за десять лет устроили заплыв на резиновых надувных куклах

26 июня, 15:39

Жильцы "пизанского" дома в Чите вывесили на здании плакаты с надписью SOS

сегодня в 11:09

Вирусолог объяснил рекомендацию ВОЗ не проверять антитела перед прививкой

сегодня в 12:11

Без масок и дистанции: Десятки человек выстроились в очередь за прививкой у пункта вакцинации в Петербурге

сегодня в 12:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1