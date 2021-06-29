Жильцы "пизанского" дома в Чите вывесили на здании плакаты с надписью SOS. Видео © LIFE

В Чите жители "пизанского" дома вновь попробовали привлечь внимание властей к своей проблеме. На этот раз люди вывесили на фасаде плакаты с надписью SOS. Собственники квартир говорят, что за последние дни многоэтажка "накренилась" ещё сильнее и до зимы может просто не устоять, рухнув вместе с ними.

Жильцы рассказали Лайфу, что на последней встрече с властями им обещали всё решить в кратчайшие сроки, но теперь им приходят отписки из местной администрации, что якобы "денег на расселение нет". Заведующая дома отметила, что не было "никаких телодвижений", а сроки расселения перенесли на конец декабря 2021 года. Также, по её словам, ни в одну региональную программу по переселению жилья они не попали.

По последним данным, градус наклона здания превышен до критической отметки. Дошло до того, что для жильцов вошло в привычку, приходя с работы, наливать воду в стакан и замерять уровень наклона. Они сетуют, что у краевых властей нашлось 360 миллионов на новые троллейбусы, а на расселение очевидно аварийного дома денег нет.