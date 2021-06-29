Переход ресторанов Москвы на бесковидный режим работы уже обернулся для них серьёзными проблемами, ведь потери в выручке составили около 80%. Об этом Лайфу сообщил уполномоченный по правам в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов.

"Падение глобальное! И если у ресторана нет летней веранды, то его выручка от понедельника прошлой недели составляет не более 10%. Это огромный операционный минус. И такому ресторану проще закрыться. В среднем московские рестораны потеряли около 80% выручки", — уточнил бизнес-омбудсмен.

При этом Миронов отметил, что заведения общепита, специализирующиеся на фастфуде, не попадают в эту категорию, так как имеют доставку. Но все остальные рестораны терпят убытки.