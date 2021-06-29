"Проще закрыться": Бизнес-омбудсмен заявил, что рестораны Москвы потеряли до 80% выручки из-за QR-кодов
К этой категории не относятся заведения общепита, специализирующиеся на фастфуде, ведь у них есть функция доставки.
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Переход ресторанов Москвы на бесковидный режим работы уже обернулся для них серьёзными проблемами, ведь потери в выручке составили около 80%. Об этом Лайфу сообщил уполномоченный по правам в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов.
"Падение глобальное! И если у ресторана нет летней веранды, то его выручка от понедельника прошлой недели составляет не более 10%. Это огромный операционный минус. И такому ресторану проще закрыться. В среднем московские рестораны потеряли около 80% выручки", — уточнил бизнес-омбудсмен.
При этом Миронов отметил, что заведения общепита, специализирующиеся на фастфуде, не попадают в эту категорию, так как имеют доставку. Но все остальные рестораны терпят убытки.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
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