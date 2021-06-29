Без масок и дистанции: Десятки человек выстроились в очередь за прививкой у пункта вакцинации в Петербурге
Очевидец насчитал порядка 80 человек, которые коротают время в ожидании за разговорами.
Десятки человек выстроились в очередь за прививкой у пункта вакцинации в Петербурге. Видео © Газета "Петербургский дневник"
У центра вакцинации от коронавируса в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге утром 29 июня образовалась огромная очередь, в которой многие не надели маски и не соблюдали социальную дистанцию. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
На кадрах видно длинную цепочку из людей на улице возле входа в пункт. По словам очевидца, собралось "человек под 80".
Ранее губернатор города Александр Беглов призвал относиться к нарушителям ковидных мер с "нулевой толерантностью". Он также поблагодарил тех, кто уже вакцинировался.
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