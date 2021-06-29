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Без масок и дистанции: Десятки человек выстроились в очередь за прививкой у пункта вакцинации в Петербурге

Очевидец насчитал порядка 80 человек, которые коротают время в ожидании за разговорами.

29 июня, 12:05

Десятки человек выстроились в очередь за прививкой у пункта вакцинации в Петербурге. Видео © Газета "Петербургский дневник"

У центра вакцинации от коронавируса в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге утром 29 июня образовалась огромная очередь, в которой многие не надели маски и не соблюдали социальную дистанцию. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

На кадрах видно длинную цепочку из людей на улице возле входа в пункт. По словам очевидца, собралось "человек под 80".

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Ранее губернатор города Александр Беглов призвал относиться к нарушителям ковидных мер с "нулевой толерантностью". Он также поблагодарил тех, кто уже вакцинировался.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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