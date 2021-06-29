Эффективность "Спутника V" против индийского штамма коронавируса оценили в 90%

Эффективность препарата "Спутник V" к индийскому штамму коронавируса составляет порядка 90%. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов.

"Разработчики умышленно не занижают цифры, мы смотрим те электронные системы, ЕМИАС И ЕГИСЗ, которые интегрально собирают информацию. По этой информации, даже в отношении индийского штамма эффективность вакцины "Спутник V" продолжает сохраняться порядка 90%", — проинформировал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявляла о росте числа заражённых индийским штаммом ("дельта") в России. А по данным мэра Москвы Сергея Собянина, этот вариант ковида обнаружили почти у 90% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.