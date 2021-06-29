Эффективность "Спутника V" против индийского штамма коронавируса оценили в 90%
Со слов разработчиков препарата, они умышленно не занижают цифры и используют для оценки электронные системы, в том числе ЕМИАС и ЕГИСЗ.
Фото © Sputnikvaccine.com
Эффективность препарата "Спутник V" к индийскому штамму коронавируса составляет порядка 90%. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов.
"Разработчики умышленно не занижают цифры, мы смотрим те электронные системы, ЕМИАС И ЕГИСЗ, которые интегрально собирают информацию. По этой информации, даже в отношении индийского штамма эффективность вакцины "Спутник V" продолжает сохраняться порядка 90%", — проинформировал он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявляла о росте числа заражённых индийским штаммом ("дельта") в России. А по данным мэра Москвы Сергея Собянина, этот вариант ковида обнаружили почти у 90% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.
Напомним, что в России зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки. Больше всего заболевших за сутки в Москве (+6209), Подмосковье (+2453), Петербурге (+1374), Нижегородской (+336) и Брянской (+318) областях.
Комментариев: 0