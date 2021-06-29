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Не дали спеть: Буйный меломан закатил скандал в караоке и броском бокала разбил голову барменше

У девушки остались шрамы, шишки и синяки. Она жалуется на головную боль и ждёт, что полиция сможет найти виновника.

29 июня, 12:38

Пьяный посетитель броском бокала разбил голову барменше в Чебоксарах. Видео © Instagram / ribkaaa03

В Чебоксарах барменша пострадала из-за темпераментного посетителя, который закатил скандал в караоке из-за отказа дать ему спеть. Буйный меломан швырнул бокал и попал прямо в голову сотруднице.

"Попросили оплатить счёт и покинуть заведение, на что тот гость попросил ещё водки. Ему отказали в обслуживании, из-за чего неизвестный разозлился. Хотел снова заказать песни, на что снова получил отказ. И, как видно на видео, подошёл к первому попавшемуся столу, взял бокал и кинул в сторону бара, где стояла я. Прилетел он мне в лоб. В скорой меня не спросили, как я себя чувствую, ничего. Дали бумаги со словами: "Мы написали вам ушиб", — рассказала девушка в "Инстаграме".

Барменша считает, что ей повезло, так как она успела увернуться. На данный момент у неё остаются шрамы, шишки и синяки, а также головная боль. Она обратилась в полицию, потому что не хочет, чтобы после подобных поступков действия посетителя заведения остались безнаказанными. В местном управлении МВД РФ Лайфу рассказали, что заявление было принято и по данному факту проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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А ранее Лайф рассказывал, как в Волгограде задержали фитнес-тренера, ранившего трёх человек из-за конфликта в баре. Инцидент произошёл утром 22 мая в ходе конфликта между отдыхавшими в заведении компаниями. В один момент подозреваемый достал травматический пистолет и открыл огонь.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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