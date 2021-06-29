Пьяный посетитель броском бокала разбил голову барменше в Чебоксарах. Видео © Instagram / ribkaaa03

В Чебоксарах барменша пострадала из-за темпераментного посетителя, который закатил скандал в караоке из-за отказа дать ему спеть. Буйный меломан швырнул бокал и попал прямо в голову сотруднице.

"Попросили оплатить счёт и покинуть заведение, на что тот гость попросил ещё водки. Ему отказали в обслуживании, из-за чего неизвестный разозлился. Хотел снова заказать песни, на что снова получил отказ. И, как видно на видео, подошёл к первому попавшемуся столу, взял бокал и кинул в сторону бара, где стояла я. Прилетел он мне в лоб. В скорой меня не спросили, как я себя чувствую, ничего. Дали бумаги со словами: "Мы написали вам ушиб", — рассказала девушка в "Инстаграме".

Барменша считает, что ей повезло, так как она успела увернуться. На данный момент у неё остаются шрамы, шишки и синяки, а также головная боль. Она обратилась в полицию, потому что не хочет, чтобы после подобных поступков действия посетителя заведения остались безнаказанными. В местном управлении МВД РФ Лайфу рассказали, что заявление было принято и по данному факту проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.