Подруги пришли в бар в таком откровенном виде, что у менеджера сдали нервы и он сразу же их выгнал

20-летняя Молли Вуд из Англии и её подруга Эми решили посетить паб в городе Рединге, Англия. Девушки надели короткие топы и юбки и отправились в заведение, только хорошо провести время им не удалось.