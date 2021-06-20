Подруги пришли в бар в таком откровенном виде, что у менеджера сдали нервы и он сразу же их выгнал
20-летняя Молли Вуд из Англии и её подруга Эми решили посетить паб в городе Рединге, Англия. Девушки надели короткие топы и юбки и отправились в заведение, только хорошо провести время им не удалось.
Молли рассказала, что на входе в бар их пропустила охранница. Однако, не успев ещё даже расположиться, они столкнулись с неприятностями. Менеджер бара, которому, по словам девушки, было за 30, заявил, что они не могут находиться в заведении в таком виде.
Видео © TikTok / mollie_wood
Сотрудник пояснил, что одежда девушек выглядит непристойно, и сравнил их с мужчинами без рубашек, которых сегодня целый день выгоняли из бара. Однако подруг это возмутило до глубины души. Они попытались выяснить, установлен ли в заведении дресс-код, но не получили прямого ответа, пишет Mirror.
Фото © Twitter / AyomideJai. Скриншот © TikTok / mollie_wood
При этом Молли отметила, что недавно её спокойно обслужили в этом пабе, когда она была в таком же топе. А в роковой день они посетили целых четыре бара, и ни в одном не возникло проблем. "Я была очень смущена. Я заявила, что сравнивать меня с полуголым мужчиной — это сексизм, ведь я не была топлес", — отметила девушка.
Своим возмущением британка также поделилась в "Тиктоке", где набрала почти 81 тысячу лайков. По словам девушки, они с подругой вернулись в заведение, чтобы подать жалобу, но нарвались на неприятные комментарии и грубость.
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