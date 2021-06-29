Автовладельцам рассказали, как справиться с последствиями суперливня

После сильных ливней, например, таких, как обрушился вчера на Москву, водителям стоит осмотреть машину и убедиться, что в неё не попала вода. В противном случае автомобиль может сломаться, рассказал "Звезде" автоэксперт Владимир Сажин.

Специалист советует автолюбителям просушить машину, продуть все контакты, проверить соединения и электрику. По его мнению, важно постараться убрать всю влагу, иначе в работе транспортного средства могут возникнуть многочисленные нарушения.

"Может сгореть блок управления, могут быть возгорания, может машина встать на ходу, отключатся системы жизнеобеспечения", — предупреждает Сажин.

Эксперт отмечает, что если машина долго стояла под дождём и наполнилась водой, то простой сушки недостаточно. Необходимо отвезти её в сервис и проверить наличие воды в цилиндре и поршнях. По словам специалиста, заводить автомобиль в таком случае нельзя, так как может произойти гидроудар двигателя.