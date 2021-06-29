Автовладельцам рассказали, как справиться с последствиями суперливня
После дождя нельзя сразу заводить машину, необходимо просушить её, продуть все контакты, проверить соединения и электрику.
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После сильных ливней, например, таких, как обрушился вчера на Москву, водителям стоит осмотреть машину и убедиться, что в неё не попала вода. В противном случае автомобиль может сломаться, рассказал "Звезде" автоэксперт Владимир Сажин.
Специалист советует автолюбителям просушить машину, продуть все контакты, проверить соединения и электрику. По его мнению, важно постараться убрать всю влагу, иначе в работе транспортного средства могут возникнуть многочисленные нарушения.
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"Может сгореть блок управления, могут быть возгорания, может машина встать на ходу, отключатся системы жизнеобеспечения", — предупреждает Сажин.
Эксперт отмечает, что если машина долго стояла под дождём и наполнилась водой, то простой сушки недостаточно. Необходимо отвезти её в сервис и проверить наличие воды в цилиндре и поршнях. По словам специалиста, заводить автомобиль в таком случае нельзя, так как может произойти гидроудар двигателя.
Напомним, днём 28 июня на Москву после недели аномальной жары обрушился сильнейший ливень с грозой, буквально моментально затруднив жизнь горожанам. Переходы оказались залиты водой, машинам приходилось плыть, а не ехать по дорогам. Затопленными оказались многие лесопарки и дачные участки. Сильный ветер повалил около двухсот деревьев в столице, в Подмосковье — чуть более сотни. Также пострадали десятки автомобилей.
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