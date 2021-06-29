Барецкий заявил, что готов бесплатно похоронить МакSим, озвучив цену "хорошего места" на кладбище

У меня есть место на Ваганьковском кладбище, мы его держим на всякий случай. И вот я готов его отдать под Максим. Место хорошее — недалеко от Высоцкого. Сейчас оно стоит около 40 миллионов. Готов также помочь и с организацией, сделать пьедестал или памятник из индийского чёрного камня и оградку, конечно. Можем предоставить гроб "спящая красавица". Он из орехового дерева, а сверху стеклянная крышка, чтобы люди могли с ней прощаться

Стас Барецкий