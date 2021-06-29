Барецкий заявил, что готов бесплатно похоронить МакSим, озвучив цену "хорошего места" на кладбище
38-летняя певица Максим, на трогательных песнях которой выросло целое поколение, находится в коме. И пока представитель и семья артистки предпочитают не распространяться о её состоянии, а поклонники пишут в соцсетях слова поддержки, шоумен и музыкант выступил с неожиданным заявлением.
49-летний Стас Барецкий сообщил о своём намерении бесплатно похоронить звезду. Президент Союза профессиональных ритуальных агентов прокомментировал Лайфу, что готов отдать для этих целей место на Ваганьковском кладбище, которое стоит около 40 миллионов.
У меня есть место на Ваганьковском кладбище, мы его держим на всякий случай. И вот я готов его отдать под Максим. Место хорошее — недалеко от Высоцкого. Сейчас оно стоит около 40 миллионов. Готов также помочь и с организацией, сделать пьедестал или памятник из индийского чёрного камня и оградку, конечно. Можем предоставить гроб "спящая красавица". Он из орехового дерева, а сверху стеклянная крышка, чтобы люди могли с ней прощаться
Фото © Instagram / fan.akauntmaksim
Барецкий рассказал, что знаком с Максим ещё с тех пор, как сотрудничал с группой "Ленинград", и назвал её весёлой девчонкой и голосом поколения. При этом шоумен отметил, что к похоронам нужно готовиться заранее, поэтому он и выступил с подобным заявлением.
Кто-то меня обвинит в крамоле, что я раньше времени хороню. Но послушайте: такие вещи, к сожалению, надо предугадывать, потому что наш ритуальный бизнес, как и всё в России, работает медленно, нужно со всеми договориться. Похороны — это часть жизни. И о них тоже надо думать
Напомним, что певица Максим (Марина Максимова) попала в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Вскоре было принято решение подключить её к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввести в медикаментозный сон. При этом все тесты на коронавирус оказались отрицательными. Затем появилась информация, что у звезды поражено уже 80% лёгких и её перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Однако менеджер певицы заявила, что у неё таких данных нет. А теперь врачи заподозрили у Максим новый недуг — якобы у неё есть признаки заболевания, поражающего печень.
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