В КНДР официально сообщили о резком похудении Ким Чен Ына

В КНДР официально сообщили об изменении в весе Ким Чен Ына. Тем самым государственные СМИ опровергли слухи о том, что лидер страны резко похудел из-за проблем со здоровьем.

По сведениям южнокорейской газеты "Чосон ильбо", раньше вес Ким Чен Ына превышал норму, в связи с этим "окружение попросило лидера отдохнуть и привести здоровье в порядок". Предположительно, глава КНДР за месяц похудел на десять килограммов.

Многие эксперты обратили внимание на то, что Северная Корея очень редко рассказывает о состоянии здоровья своих руководителей, обычно эта информация тщательно охраняется. По мнению директора Центра исследований Северной Кореи Института Сечжон Чон Сон Чжан, партия публично признала изменения во внешности лидера для того, чтобы опровергнуть слухи о проблемах со здоровьем и использовать похудение в качестве пропаганды.