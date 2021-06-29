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У Белоруссии отняли командный чемпионат мира по спортивной ходьбе

Турнир должен был пройти 23–24 апреля 2022 года в Минске. Новое место проведения соревнований будет объявлено позднее.

29 июня, 12:57
<p>Фото © World Athletics</p>

Фото © World Athletics

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) лишила Белоруссию права проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение о переносе соревнований было принято в связи с неопределённостью в дипломатических отношениях и ограничениями на перелёты в Белоруссию. Новое место проведения турнира будет названо на следующем заседании совета World Athletics 28–29 июля.

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Первоначально командный чемпионат мира по спортивной ходьбе должен был пройти в Минске в мае 2020 года. Из-за распространения коронавируса его перенесли на 23–24 апреля 2022 года.

"World Athletics по-прежнему доверяет местному оргкомитету и Белорусской федерации лёгкой атлетики, которые много и хорошо поработали, чтобы провести эти соревнования, несмотря на проблемы, созданные пандемией, и сожалеет, что обстоятельства, не зависящие от них, привели к этому решению", — говорится в пресс-релизе организации.

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Ранее Белоруссию лишили чемпионатов мира по хоккею и современному пятиборью. Первый из них прошёл в Латвии, второй — в Египте.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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