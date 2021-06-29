У Белоруссии отняли командный чемпионат мира по спортивной ходьбе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) лишила Белоруссию права проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение о переносе соревнований было принято в связи с неопределённостью в дипломатических отношениях и ограничениями на перелёты в Белоруссию. Новое место проведения турнира будет названо на следующем заседании совета World Athletics 28–29 июля.

Первоначально командный чемпионат мира по спортивной ходьбе должен был пройти в Минске в мае 2020 года. Из-за распространения коронавируса его перенесли на 23–24 апреля 2022 года.

"World Athletics по-прежнему доверяет местному оргкомитету и Белорусской федерации лёгкой атлетики, которые много и хорошо поработали, чтобы провести эти соревнования, несмотря на проблемы, созданные пандемией, и сожалеет, что обстоятельства, не зависящие от них, привели к этому решению", — говорится в пресс-релизе организации.